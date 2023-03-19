Область ждет модернизация энергосистемы

В начале марта с рабочим визитом в Херсонской области побывала делегация Министерства энергетики России. По итогам совещания было принято сразу несколько важных для региона решений.

Так, в скором времени в регионе начнет свою работу компания «Россети». С 1 апреля она официально будет повышать надежность энергосистемы области, даже с учетом постоянных обстрелов 15-километровой зоны вдоль Днепра и провокаций со стороны украинских военных.

Сейчас в регионе проводятся работы по ремонту и запуску ветряных и солнечных электростанций. Однако, по словам председателя правительства области Андрея Алексеенко, местных ресурсов и возможностей региона для решения таких больших задач катастрофически мало, поэтому на помощь пришли российские компании.

Для того чтобы восполнить кадровый дефицит, в регионе будет организована кампания по подбору и переподготовке технических специалистов для энергохозяйства.

- Ведущие компании отрасли готовы оперативно реагировать на возникающие проблемы, помогать в их решении. Главная задача сегодня - повышение надежности энергосистемы. Следующий шаг - модернизация сетевого комплекса, развитие в регионе собственной генерации, - отметил он.

Благодаря слаженной работе новые российские субъекты в скором времени придут к нормальной экономической модели с ежемесячной оплатой потребленных энергоресурсов. Для этого будут вложены колоссальные государственные инвестиции, а предприятия смогут строить и подключать новые фирмы, заводы, отели, гостиницы и жилые районы. Также в регионе в ускоренном режиме идет газификация. Сейчас она находится на недостаточном уровне. Однако благодаря постепенному улучшению этой сферы получится создать необходимые условия как для развития экономики, так и для полного изменении облика региона в благоприятную сторону.

- Над решением этих задач мы будем работать вместе с Минэнерго России, - добавил Алексеенко.

- Об отоплении и электричестве раньше и вспоминать больно, если честно. Все работало не самым лучшим образом, часто отключали свет, воду на душ приходилось греть, а иногда даже газа не было. Поэтому мы очень хотим и ждем улучшения жизни. Тем более мы уверены, что наш выбор на референдуме точно был верным. Благодаря комплексной работе скоро в Херсонщине появятся новые рабочие места и новое качество жизни, - уверена местная жительница Мария.