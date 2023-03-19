«Показывать правду - мой долг»

Этот снимок сделан 13 февраля 2023 года в Мариуполе. Владе было важно показать, к каким разрушениям привели действия киевского режима.

«Самый юный военкор страны. Показываю правду, которая не нравится Украине». Так описывает себя и свою работу 16-летняя уроженка Херсона, журналист телеканала «Таврия» Влада Луговская у себя на страничке ВКонтакте.

Всероссийскую известность девушка получила минувшей осенью. 20 октября 2022 года, в день своего 16-летия, Влада ехала в автомобильной колонне, состоящей из мирных жителей, переправлявшихся на левый берег Днепра. В районе Антоновского моста по машинам открыла огонь артиллерия ВСУ. Один человек погиб и около десятка гражданских пострадали. Во время артобстрела Влада Луговская получила осколочное ранение.

Но уходить из профессии журналист не стала. Наоборот, едва встав с больничной койки, Влада начала с удвоенной силой стремиться показать людям правду. Вот что она рассказала о себе.

- Почему вы решили выбрать профессию журналиста?

- Я родом из Херсона. Когда мне было 15 с половиной лет, то пришла работать на канал «Таврия» в качестве ведущей молодежных программ. Хотелось освещать то, что происходит в городе, языком, доступным для молодежи. Тогда у нас не было аппаратуры, а офис находился в полуразрушенном здании с испорченной мебелью. Но потом появилась техника, и канал начал полноценную работу. Мне дали оператора, он показал, как и что снимать. А потом приехал Александр Малькевич, он стал нашим куратором и начал меня учить азам профессии. Сначала ездила на мирные мероприятия, а потом пошли обстрелы…

- Расскажите о том, как попали под обстрел со стороны ВСУ в районе Антоновского моста. Помните, какие эмоции тогда испытывали?

- Мы ехали в колонне из 12 машин, я находилась в обычном легковом автомобиле.

Мы просто ехали, и нас накрыла артиллерия. Меня оглушило, я автоматически закрыла глаза. Почувствовала, как на меня посыпались стекла. Даня - мой коллега - накрыл меня своим телом. Не могу сказать, сколько это длилось. Я даже не знаю, сколько времени мы пробыли под тем мостом. Даня вытащил меня из машины, положил на обочину.

На адреналине у человека могут проявляться такие качества, которых у него никогда не было. Мне рассказывали, что я кричала: «Даня, давай спасать людей», а я этого даже не помню.

- После этого случая у вас не возникло желания все бросить?

- Наоборот, после этого случая я решила, что буду военкором. Как я вышла из больницы, сразу же отправилась в Донецк и Мариуполь, чтобы своими глазами все увидеть и произвести там съемки.

Девушка призналась, что испытывала сильное волнение перед встречей с главой государства. Фото: kremlin.ru

- Какие эмоции вы испытали, когда узнали, что Владимир Путин собирается вас наградить?

- Мне прислали сообщение на телефон: «Влада, вас собирается наградить президент». Была огромная радость, я поняла: значит, я все делаю правильно и мне нужно продолжать в том же духе.

- Сильно волновались?

- Я понимала, что у меня будет возможность пообщаться с человеком с большой буквы - с нашим президентом, пожать ему руку, задать вопросы. Из-за этого я очень волновалась, переживала, что выйду и не смогу сказать ни слова или вообще упаду.

- Какое впечатление на вас произвел Владимир Путин, была ли возможность с ним пообщаться?

- Сама церемония награждения длилась минут 30 - 40, а потом у нас была возможность поговорить с ним в неформальной обстановке. Я поблагодарила его за то, что у людей с освобожденных территорий появилась возможность войти в состав России.

Я посмотрела президенту в глаза и увидела искренность и переживания. Каждый раз, когда он говорит о ребятах на фронте, у него в голосе боль.

- Какие у вас планы на будущее?

- Сейчас я нахожусь в Москве, потому что мне нужно проходить реабилитацию. И отсюда езжу в командировки. Мне нужно окончить 11-й класс, а потом я буду поступать на журфак. Планирую продолжать работать и рассказывать о жизни в новых регионах. Я хочу показывать правду.

- Где вы находите силы для работы в условиях, когда ваша жизнь подвергается опасности?

- В глазах людей, которым привозишь гуманитарную помощь, которые находятся в опасности. Мы же люди, мы обязаны друг другу помогать. Я считаю, что показывать правду - мой долг. Я просто делаю, что могу.