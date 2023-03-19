Страну знакомят с флорой Запорожской области

Растения, характерные для степей Запорожской области, переехали в центр Москвы. Они пополнили фитобоксы ботанической экспозиции «Флорариум. Маршруты России» в столичном парке «Зарядье». В ней всего 250 видов растений из 85 регионов страны.

Представлен регион четырьмя растениями. Одно из них - гвоздика-травянка. В природе растение обитает на сухих и каменистых почвах, на полях, межевых линиях. Это растение неприхотливо, обильно цветет и буквально «зажигает» фиолетовыми огонечками пространство. А в народе цветок называют «часики», ведь его лепестки по одному закрываются вслед за солнцем.

Барвинок большой - еще одно украшение фитобокса. Большие синие цветы полукустарника видно издалека. Этот вид встречается в регионе и как культурный, и как дикий. В природе кустарник цветет в марте - апреле.

Еще одно растение - это можжевельник казацкий. Интересно, что из всех видов этого семейства он самый ядовитый, причем опасны все части растения, от плодов и стеблей до шишек. Так что если кому-то придет в голову пожевать это растение, лучше этого не делать. А вот в качестве садовой культуры можжевельник казацкий очень ценят, ведь он быстро растет, размножается вегетативно, то есть укореняющимися побегами.

Обитает в фитобоксе и очиток отклоненный - травянистый суккулент, обильно дающий желтые цветы. Он может расти на скалах и практически не нуждается в уходе. Садоводы же любят создавать из него яркие ковры.

Местные ученые отмечают, что растения для знакомства страны с флорой Запорожской области выбраны интересные. Но растительный мир региона гораздо богаче и интереснее.

- Растительный мир нашего региона - это уникальная среда для исследования. Здесь пересекается несколько близких природных зон. Это разные виды степей, каждый из которых интересен своей растительностью, - рассказывает сотрудник естественно-научного факультета Мелитопольского государственного университета Марина Герш. - Так, на северо-востоке мы можем встретить много бобовых и разнотравья, мятлик, ковыль перистый, весенний горицвет, тонколистный пион. На юго-западе нам встретится другой тип степей с разреженным травостоем, где будет больше дерновых злаков и эфемер. Это и мак полевой, тюльпаны, вспыхивающие в степи весной яркими огнями, гусиный лучок, пырей гребенчатый, ромашка и ферула. А вот к июлю в степях в основном остается ковыль, гвоздика, полынь - те растения, которым не нужно много влаги.

По словам ученых, сейчас в регионе регистрируется более 1000 видов дикой флоры. Среди них есть и краснокнижные растения. В частности, это водяной орех - растение с зубчатыми листьями и белыми цветами, обитающее в водоемах, василек Талиева - растение, относящееся к категории «исчезающие», ковыль украинский (включен в Красные книги трех регионов России, неплохо себя чувствует в местных степях), пион узколистный, астрагал пушисто-цветковый.

- Сегодня все эти растения нуждаются в охране и наблюдении. И эту работу продолжают вести наши коллеги, несмотря на все сложности нынешнего времени.