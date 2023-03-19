Новым регионам - новые книги

Студенты Запорожской области, начавшие обучение до освобождения региона, привыкли к старым, еще советским, учебникам. Знакомы им ветхие переплеты, вырванные страницы и письма от «предков» на полях. Но совсем недавно их сменили еще пахнущие типографией книги. В новые регионы России доставили более 150 тыс. экземпляров научной и учебной литературы. Еще 79 тыс. отправят до 1 апреля, более 100 тыс. - до конца 2023 года.

Без одобренных Минобрнауки учебников поднять образование в новых регионах до высоких российских стандартов невозможно. Наверстать придется многое. Книги в вузы добавляют по огромному числу направлений: математика, инженерное дело, сельское хозяйство, образование, искусство и культура, здравоохранение.

Одно из ключевых преимуществ новых учебников - их актуальность. В них учтены последние научные и технологические достижения, чтобы студенты получили доступ к самой свежей информации в своей специальности. Многие книги идут в комплекте с мультимедийными материалами, чтобы студентам, привыкшим изучать мир со смартфонами в руках, было проще и увлекательнее узнавать и запоминать новое. Использовать их можно будет как на традиционных лекциях, так и в формате дистанционного обучения.

Единственная литература, которая регулярно обновлялась в вузах - учебники истории. После 2014 года все дошло до абсурда. Студентов, в продолжение школьной программы, «кормили» откровенным бредом. Преувеличение числа жертв голодомора, вознесение украинской повстанческой армии и рассказы об ужасе советского периода - самое заметное искажение истории, с которым приходилось сталкиваться на занятиях.

- Полный бред раньше писали в учебниках по истории. Открываешь книгу времен СССР - совсем другая информация, как и в российских. Здесь же все переврали, переиначили. В итоге бандеровские бандиты стали героями. Преподаватель материал рассказывает, и ему стыдно. Он же знает, что все не так было, - рассказал «Комсомольской правде» студент Мелитопольского государственного университета Андрей.

Андрей вновь поступил в вуз в 2022 году. Студент уверен, что за совсем короткий срок качество образования выросло в разы, появился смысл учиться. Поступал и раньше, но быстро отчислился. Решил, что нет смысла учиться на пособиях, воспитывающих в людях ложные ценности. Теперь же ходит в любимый университет как на праздник.

Сейчас в распоряжении университетов появились самые актуальные и достоверные данные. И все в достойной, современной и привлекательной оболочке едва отпечатанных красочных учебников. Для преподавателей видеть такие изменения в лучшую сторону - как бальзам на душу.

- Студенты стали больше ценить знания, которые получают в университете. Они видят, что теперь точно смогут найти себя по выбранной специальности и им не придется идти в коммерцию. И, знаете, раньше приходит первокурсник, видит старые книги, потом слышит, что работу не найдет, и через семестр вуз покидает. Сейчас же любо-дорого смотреть на них. Глаза у всех горят, - делится радостью преподаватель русского языка Мария Жданова (имя и фамилия изменены по ее просьбе. - Ред.).

Студенты и преподаватели сходятся во мнении, что новые учебники - это огромный шаг вперед для системы образования в Запорожской области. А с качеством обучения растет и уровень выпускников, которых вуз будет поставлять родному региону. Квалифицированные специалисты сейчас нужны ему как никогда раньше. Теперь здесь найдет свое место и учитель, и медик, и инженер. И знания свои он почерпнет из качественной российской научной литературы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Фото: ЗаМедиа

В Мелитополе, в библиотеке имени Гайдара, открылась «Академия Умной вороны», в которой школьники с 1-го по 4-й класс смогут познакомиться с удивительным миром науки. На занятиях младшеклассники изучают программу, ставят опыты и легко постигают самые сложные правила. Для детей подготовлены тысячи интерактивных головоломок, задач и ребусов, проходить которые можно не только в библиотеке, но и в режиме онлайн, не выходя из дома. Благодаря увлекательной форме уроков учеба для студентов «Умной вороны» превращается в интересную игру!

- Дочь прям бежит на занятия! Потом дома сидит, задачки решает в компьютере, за уши не оттянешь. Никакие игры ей не нужны, только «Ворона». Родителям очень нравится, ведь ребенок хорошим занимается, еще и бесплатно, - радуется Ольга, мать ученицы «Умной Вороны».

Для многих детей посещение «Академии Умной вороны» стало первым опытом знакомства с библиотеками. И для них открылся целый мир книги. Часто школьники после занятий идут даже не в секцию художественной литературы, а бегут к ярким и новым учебникам и дома самостоятельно изучают основы химии и физики.

- Это очень интересно, много всего нового узнаю. Раньше читать не любила, а теперь нравится, - улыбается, держа в руке книгу, второклассница Маша.