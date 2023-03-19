Всем спорт!

Возможностей для здорового образа жизни и занятий спортом в Запорожской области становится все больше. 6 апреля прошлого года в Мелитополе открылся обновленный стадион «Спартак» с многочисленными секциями, в том числе по легкой атлетике и скандинавской ходьбе, и тренажерным залом. За год в городе появились плавательный бассейн, Ледовая арена, новые спортплощадки. Жители региона уже оценили новые возможности для спортивного образа жизни. Галина Викторовна занимается в одной из секций скандинавской ходьбой.

- Мне очень нравится, нашла единомышленников, тех, кому не хочется сидеть дома, вот и тренируемся. Вообще приятно видеть, как открываются спортивные площадки в городах и на них приходит молодежь. Пропаганда таких ценностей нам ближе, правильнее. Надо, чтобы ребята спортом занимались, - рассказывает жительница Мелитополя.

Спортивные комплексы появились на базе школ в селах и малых городах. В Мелитопольской школе № 13 состоялись соревнования по волейболу, а в Геническе - турнир по боксу, в Акимовском районе прошел футбольный турнир с участием четырех команд.

- Мы рады, что мы теперь в Российской Федерации, что получим поддержку, так как в России приветствуется спорт. А у нас тут молодежь отошла от советского спортивного прошлого и больше приветствовался нездоровый образ жизни. Но все теперь это исправится, и мы будем покорять новые вершины, - поделилась своими эмоциями сотрудница местного спортклуба «Колос», в котором и проходили соревнования.

В 2023 году будут капитально отремонтированы 24 спортивных учреждения на новых территориях. 0коло 40 обеспечат необходимым инвентарем и экипировкой.

А еще в Мелитополе уже весной появится специализированная площадка для подготовки к сдаче норм ГТО. Ее начали строить на стадионе «Спартак». Подобные уже есть и в ЛНР, и в ДНР. Теперь к Всероссийскому физкультурно-оздоровительному комплексу «Готов к труду и обороне» присоединится и Запорожская область. Здесь будет создано местное подразделение общества. Его задачей станет организация мероприятий, посвященных продвижению комплекса на территории региона, сдача нормативов и выдача значков ГТО. Сдать нормы ГТО можно в 11 возрастных группах от 6 до 60 лет, проверить свои навыки и то, как удается поддерживать себя в форме.

Но значок ГТО дает и важные преимущества: например, студенты с золотым значком могут получить дополнительные баллы на вступительных экзаменах, прибавку к стипендии. Сотрудники государственных предприятий, отличившиеся в сдаче нормативов, получат дополнительные дни к отпуску и премии.

Специальная площадка станет подарком для тех, кто ведет здоровый образ жизни и хочет работать над своей физической формой в соответствии с рекомендациями врачей и лучших тренеров. Здесь будут зоны для прыжков в длину, подтягиваний на перекладинах разной высоты, отжиманий, метания снаряда в цель. На территории также расположатся кардиотренаржеры, рукоходы, небольшой скалодром. В дальнейшем же подобные площадки появятся и в других населенных пунктах: всего предполагается установить 20 площадок ГТО по всей Запорожской области.