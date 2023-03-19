Бойцы цифрового фронта

Куратор киберволонтеров Максим Любезный (слева)

Разыскиваются киберволонтеры! Да, пора привыкнуть, что боевые действия давно уже ведутся не только в реальной жизни, но и в сети. Для борьбы с западной пропагандой и интернет-мошенниками в области создадут специальные курсы по обучению информационной безопасности. Более того, выпускникам откроют двери прямиком в силовые структуры, чтобы они помогали не словом, а делом.

- Сейчас соцсети заполнены недостоверной информацией, - пояснил «Комсомолке» куратор киберволонтеров Максим Любезный, являющийся гендиректором «Киберспортивного Мелитополя». - Мы видим очень много агрессии от укронацистских пособников и интернет-ботов, которых они контролируют. Волонтеры будут выявлять такие случаи, пресекать их.

По словам Любезного, полезнее всего данная практика окажется для студентов, обучающихся на специальностях, связанных с информационными технологиями - IT. Им будет проще освоить инструментарий. Но ограничений на вступление почти нет.

- Мы ждем у себя всех, кто старше 18 лет, учится в вузе и проживает на территории Запорожской области. Впереди у всех волонтеров будет от двух до четырех недель обучения информационной безопасности, языкам программирования. Но вообще обучение непрерывно, на постоянной основе.

КОНКРЕТНО

Все новости о киберволонтерстве выходят в Telegram-канале t.me/cybersecuritymel. Там же в описании сказано о том, как можно вступить в движение. Сделать это просто - написать в личные сообщения Максиму Любезному в аккаунт @ tumbematumbaman.

КСТАТИ

Осенью в Запорожской области могут открыть первую киберарену для проведения больших соревнований. Но и без этой площадки в регионе в ближайшее время пройдет масштабный турнир по CS:GO и Dota 2, а также совсем скоро появится киберклуб для занятий всех желающих.