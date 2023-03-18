Планы развития промышленности в ЛНР: В Республике создадут индустриальные парки, а предприятия получат господдержку в размере 1 миллиарда рублей

Меры поддержки помогут предприятиям увеличить производство

Власти Луганской Народной Республики создадут промышленные индустриальные парки в Луганске и Северодонецке, а также выделят порядка одного миллиарда рублей в качестве государственной поддержки предприятий. Это будет стимулировать развитие промышленности региона и создаст новые рабочие места. Об этом сообщил министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов.

— Отрабатываем создание индустриального парка «Лугансктепловоз». Создание индустриального парка позволит увеличить загрузку предприятий-резидентов до 90%, в среднем предприятия сейчас загружены на 70%. Также это позволит увеличить рабочие места порядка на 600 человек, — заявил министр.

Саматов подчеркнул, что второй парк планируют открыть в северодонецкой агломерации на площадке завода «Азот». Сейчас проект создания такого парка находится на финальной части согласования с инвестором.

Меры поддержки помогут предприятиям увеличить производство

Еще одно решение властей Республики, которое будет стимулировать производство в регионе — господдержка промышленных предприятий, на которую в 2023 году выделят порядка одно миллиарда рублей.

— Планируется, что 17 предприятий получат поддержку в виде займов. Оказанная господдержка позволит по итогам реализации проектов создать 433 новых рабочих места и увеличить объем производства на 6,9 млрд рублей, — отметил глава минпромторга.

Еще одна мера поддержки производства касается строительных компаний. Саматов добавил, что со второго квартала 2023 года при закупке стройматериалов приоритет будет отдаваться компаниям из ЛНР. Сейчас они загружены лишь на 45%.

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