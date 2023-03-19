Аграрии Запорожской области готовятся к новому сезону

До 31 марта аграрии могут подать заявку на получение государственной поддержки по возмещению части затрат на производство. Фото: Официальный телеграм-канал Евгения Балицкого

У работников сел в самом разгаре подготовка почвы, внесение удобрений и закупка семенных материалов. Недаром Запорожская область славится как житница новых российских регионов. Земельный фонд области составляет 2,2 миллиона гектаров.

РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ

В 2022 году в регионе было собрано около 1,5 миллиона тонн зерновых - урожай удалось убрать с полей площадью свыше 500 гектаров. Уборке на остальных территориях помешали поджоги и обстрелы. Так что аграрный потенциал региона гораздо выше.

Как рассказал в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, случаи поджогов полей значительно снизились благодаря работе российских силовых структур, однако 20 процентов от общих посевов было утрачено в результате возгораний.

ПОМОЧЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Основной рынок сбыта продукции - Россия и Белоруссия. В перспективе к списку добавятся страны Азии. Власти стимулируют развитие сельского хозяйства введением различных дотаций: на увеличение поголовья крупного рогатого скота, на производство молока, на расширение обрабатываемых земель и прочего.

Важно, что в регионе действует упрощенная система налогообложения. Долгосрочное планирование бюджетов и линий сбыта позволит фермерам возделывать более сложные культуры, чего во времена жизни в составе Украины не было. Также банки разрабатывают для аграриев специальные выгодные условия кредитования.

Так, министерство АПК и продовольственной политики Запорожской области продолжает прием заявок на получение государственной поддержки по возмещению части затрат на производство и реализацию зерновых культур согласно указу № 814-у «О предоставлении субсидий из бюджета Запорожской области в 2022 году». Сроки реализации зерновых культур ограничены с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.

Отмечается, что аграрии, которые участвовали в программе с 1 октября по 22 декабря 2022 года, могут подать заявки на прибыль зерновых культур до 31 марта 2023 года.

ВАЖНО

Подать заявку можно по адресу: г. Мелитополь, ул. Крупской, 5, каб. 11.

Профессиональную консультацию сотрудников министерства АПК и продовольственной политики Запорожской области можно получить с 8.00 до 17.00 по следующим адресам:

Васильевский район, с. Водяное, ул. Мира, 145А;

Пологский район, г. Токмак, ул. Ленина, 9.