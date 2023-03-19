Медицина должна быть на уровне

Минздрав России организует обучение руководителей учреждений здравоохранения в новых регионах страны, в том числе и Запорожской области. Это делается для того, чтобы погрузить специалистов в работу в условиях российского законодательства и нормативного регулирования, обучить особенностям статистического учета, финансово-экономической деятельности и другим тонкостям, которые помогут медицине региона плавно интегрироваться в российскую. Учиться управленцы будут без отрыва от работы - в формате онлайн-лекций. «КП» узнала, чего ждут от программы главврачи.

«НАШИ ВОПРОСЫ НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОТВЕТОВ»

Александр Багдасаров - главный врач Веселовской ЦРБ:

- Моей первичной врачебной специализацией является психиатрия. До назначения руководителем лечебного учреждения вел практику врача-терапевта. Административный опыт я получаю впервые. И возникало много вопросов, особенно вначале работы. Приходилось принимать решение, последствие которого могли повлиять на вверенное мне учреждение и его персонал. Безусловно, в такие моменты нельзя поддаваться спешке или внутренним колебаниям.

Александр Багдасаров.

И если в ситуациях с ведением пациентов и налаживанием лечебного процесса мне помогали приобретенные ранее навыки и наличие клинического мышления, то при недостатке опыта организатора обращался за помощью к коллегам из других медучреждений, к своим же сотрудникам с более богатым опытом. Оказалось, что проблемы по ведению документации, поиску нормативной базы, организации хозяйственной части вызывают вопросы не только у меня, но и у многих коллег - организаторов здравоохранения и врачей-практиков.

Разумеется, мы все помогаем друг другу и все можем обратиться за советом в минздрав региона, и наши вопросы не остаются без ответов. Нам необходимо постигать новую законодательную базу, обучаться бухучету, применять на практике знания, полученные в сфере социального страхования и прочих нормативных актах, действующих на территории России. Сейчас появляются новые препараты, медицинские изделия, оборудование, которыми нас обеспечивает государство.

Важен для нас обмен опытом с коллегами из других регионов России. Примером этому может послужить неоднократная совместная работа наших докторов не только с практикующими врачами, но и с талантливыми организаторами здравоохранения. Это руководители городских больниц, ведущие специалисты по борьбе с ВИЧ-инфекцией, заместитель по лечебной работе, а также хирурги, анестезиологи, реаниматологи, педиатры.

Уже ведется работа по подготовке курсов дистанционного обучения административного персонала, старшего и среднего медицинского персонала. Также хочется отметить, что при сотрудничестве Минздрава и Соцфонда России было проведено консультирование докторов в отношении листков нетрудоспособности. Не остались без внимания наши экономисты, которые регулярно проходят курсы по финансовой грамотности и бухгалтерскому учету согласно российскому законодательству.

От имени всех своих коллег и пациентов хочу поблагодарить за поддержку, которая нам оказывается в режиме 24/7.

«ПОЛУЧИМ ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Дмитрий Закондырин - начальник Управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Запорожской области:

- Трудно переоценить эту работу. Мы каждый день сталкиваемся с новыми вызовами, и у этого несколько причин. Во-первых, в период Украины государственная медицина не была ориентирована на пациента. Вокруг больниц разрастались частные медцентры с современным оборудованием, где принимали узкие специалисты. А в это время в государственных медучреждениях повсеместно проводилась реорганизация, оптимизация, сокращение коечного фонда, увольнялись специалисты, тормозились закупки современного оборудования. Все это вызвало большую настороженность и негатив со стороны населения в отношении государственной системы здравоохранения.

Дмитрий Закондырин.

Во-вторых, принципы лечения тогда сильно отличались от российских. Не применялись клинические рекомендации, а используемые схемы лечения были результатами достаточно вольной трактовки международных рекомендаций. Нередко назначались препараты с сомнительной и даже недоказанной клинической эффективностью.

В-третьих, отсутствовала страховая медицина. Не было понятия обязательного медицинского страхования. Не было квот в рамках бюджета на высокотехнологичную медицинскую помощь - люди не могли на это рассчитывать, а врачи соответственно не могли никого направить.

В-четвертых, было достаточно серьезное отличие в системе постдипломного образования - как среди врачей, так и среди среднего медперсонала. Такие понятия, как ординатура, аккредитация были незнакомы местным специалистам.

Все эти пробелы требуют разъяснений. И самый востребованный для руководителей на сегодня формат - онлайн-лекции.

Мы работаем в условиях большого кадрового дефицита как среди руководителей, так и среди рядовых сотрудников. Эти люди работают с повышенной нагрузкой и не могут покинуть свои рабочие места надолго. Мы пока даже не можем их направить в соседние регионы на обучение - их некому заменить. Они это понимают и самоотверженно трудятся.

Формат онлайн-лекций - это существенное подспорье для управленцев в медицине. Они могут в удобное время повышать уровень своих знаний, участвовать в обсуждениях, задавать вопросы. Конечно, мы с большим нетерпением ждем и очного формата лекций.

Очень надеемся, что результатом проводимых курсов станет рост уровня наших специалистов. Прежде всего руководителей медучреждений и их заместителей, которые, получив знания как по страховой медицине, так и по правовым основам здравоохранения, системе оценке качества медпомощи, планированию лекарственного обеспечения в соответствии с принципами доказательной медицины, смогут научить своих подчиненных, заведующих отделениями, рядовых врачей.

В итоге на новых территориях мы получим такую же эффективную систему здравоохранения, которая уже функционирует на территории России, где каждый пациент, обращаясь к врачу, знает, что он получит качественную и бесплатную для него медицинскую помощь. А каждый медработник будет знать, что государство обеспечит его всем необходимым для работы и получения новых компетенций.

КСТАТИ

Увеличится штат докторов Центра первичной медико-санитарной помощи

Более 50 амбулаторий, 16 фельдшерско-акушерских пунктов и 60 фельдшерских пунктов по всему Мелитополю входят в Центр первичной медико-санитарной помощи города. Об этом сообщает руководство региона. Уже сегодня в штате центра работают 105 врачей общей практики, и в ближайшее время их количество планируется увеличить в два раза.

Напомним, только за прошлый год из федеральной казны было направлено 400 миллионов рублей на оснащение крупных медцентров Запорожской области, в 2023 году работа будет продолжена.

Так, в феврале в структуре центра открылась после капитального ремонта амбулатория общей практики - семейной медицины № 3. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену, участок охватывает более 26 тысяч мелитопольцев. Здесь работают 48 квалифицированных сотрудников, из которых 16 - доктора. На момент открытия укомплектованность амбулатории врачебными кадрами составляла 80 процентов.

Здесь пациентам оказывают доврачебную, врачебную медико-санитарную и неотложную помощь, в том числе медики выезжают на дом. В амбулатории семейной медицины работают дневной стационар, доврачебный и процедурный кабинеты, пункт профилактических прививок и девять кабинетов приема врачей. Медучреждение оснащено современным медоборудованием, системой кондиционирования и видеонаблюдения.