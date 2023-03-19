Лидеры выходят в финал

В Запорожской области конкурс стартовал 21 сентября, а организует его Совет министров региона.

В самом начале заявки на участие подали около полутора тысяч жителей Запорожской области. Все они прошли этапы онлайн-тестирования и творческие задания в сети, а в полуфинал, который проходит в очном режиме, вышли 150 человек. Несколько дней они проходили испытания в донской столице, участвовали в мастер-классах, благотворительных акциях, демонстрируя свои лучшие качества. Теперь ждут решения строгого жюри, которое объявит, кто из участников пойдет дальше.

Больше досуговых центров

Одна из полуфиналисток - заведующая Приазовским детским садом № 7 «Солнышко» Юлия Пельтек.

Юлия Пельтек.

- Развитие территорий и их полноценная жизнь напрямую связаны с быстрой интеграцией в состав РФ, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению качества жизни в регионе, - говорит она.

А еще Юлия мечтает о том, чтобы в области было больше досуговых центров для развития детей.

- Нам нужны спортивные и игровые площадки, игровые комплексы, чтобы дети росли активными и любознательными, - считает полуфиналистка «Лидеров возрождения».

Туризм и доброта

Другая участница - исполняющая обязанности заведующей сектором обслуживания инвалидов в отделе социального обеспечения Приморска в Бердянском управлении соцзащиты Виктория Подорожная.

Виктория Подорожная.

- Нашему региону нужен новый импульс для развития туристического бизнеса на побережье Азовского моря - комплексные путевки на отдых, экскурсии, чистый и безопасный пляж. Также крайне важно организовать передвижные курсы обучения пенсионеров, незащищенных жителей региона цифровой грамотности, в том числе обучить пользованию порталом госуслуг и интернет-банкингом. Также остро стоит проблема бездомных животных. Одна из программ, которую применяли в нашем регионе, - льготная стерилизация животных как один из гуманных способов избавиться от проблемы бездомных собак, - описывает Виктория проблемы, которые готова решать, если победит в конкурсе.

Люди не захотят отсюда уезжать

В развитии туристической привлекательности видит будущее области и Татьяна Терещенко - управляющий офисом банка.

Татьяна Терещенко.

- У нас прекрасная курортная зона, которую нужно модернизировать. Приморск, в котором я живу, находится возле моря, здесь есть много баз отдыха. Но развитием курортной зоны никто не занимался. Сейчас в регионе демографическая катастрофа в связи с большим оттоком населения. Для своего города хочу возрождения курортно-санаторного направления. У нас для этого есть все, многое можно восстановить, - говорит она.

Участие в конкурсе Татьяна приняла, так как ищет саморазвития и личностного роста.

- На протяжении многих лет Запорожская область практически не развивалась, все пришло в упадок, - подчеркивает Татьяна. - Если соберется сильная управленческая команда, заинтересованная в совершенствовании нашего региона, то люди не захотят отсюда уезжать, как это было при Украине.

На стыке практик

Студентка МГУ им. Макаренко Ольга Малая пошла на конкурс, чтобы представить свой проект «Солнце Тавриды».

Ольга Малая.

- Это сеть реабилитационных центров в рекреационных зонах региона. Я когда-то занималась массажем, реабилитацией, сейчас изучаю психологию, и мой проект был создан на стыке всех этих практик. «Солнце Тавриды» может содействовать реализации следующих психологических направлений в комбинации с туризмом и психотерапией: талассотерапия, иппотерапия, дельфинотерапия, игровая терапия, арттерапия, йога и другие практики, визуализации и тренинги, - говорит девушка.

Уникальная и перспективная

Замдиректора Политехнического колледжа Годовикова Роман Думченко готов применить свой опыт у умения для развития производства в Мелитополе. Ведь это логистический узел, промышленный центр Запорожской области, в котором развиты и машиностроение, и легкая, и пищевая промышленность.

Роман Думченко.

- Я хочу внести свою лепту в развитие родного региона. Сочетание индустриального, сельскохозяйственного, логистического, а также энергетического потенциала делает Запорожскую область уникальной и очень перспективной. Работать в управленческой команде такого региона - большая ответственность, но и очень большая честь, - отмечает он.

Хорошая должность и миллион

К слову, финалистов «Лидеров возрождения» и победителей включат в кадровый резерв области, откуда, после соответствующего обучения, талантливые молодые люди будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия, в организации и фонды.

Также победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения. Из числа победителей будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, мастерской управления «Сенеж», Всероссийского образовательного центра «Машук». А еще победители получат персональные рекомендации от лучших HR-специалистов России, поддержку экспертов и наставников.

Конкурс строится по модели российского состязания молодых управленцев «Лидеры России», который проводится с 2017 года.