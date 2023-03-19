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Политика19 марта 2023 11:28

Раньше питались за деньги, теперь бесплатно

Начальные классы Запорожской области обеспечены горячими обедами
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА

По поручению президента Владимира Путина правительство Российской Федерации утвердило Постановление об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся младших классов. В Запорожской области в день на питание выделяется по 90 рублей на одного человека, 71 рубль - из федерального бюджета.

- В Запорожской области бесплатное горячее питание для учеников начальных классов организовано с 1 сентября 2022 года. Также горячим питанием обеспечены дети, зачисленные в группы продленного дня, включая учащихся 5 - 11-х классов, - сообщила врио министра образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

Школьников младших классов ежедневно кормят горячими обедами. Для столовых разработано единое меню, которое меняется каждые две недели. Как правило, с гарниром подают мясо или рыбу, а также овощи или соленья, хлеб и напиток.

Поддержку России очень чувствуют и родители.

- У нас при Украине горячего питания вообще не было в начальных классах. Наши дети ходили в буфет, где покупали еду за свои деньги. Сейчас мы спокойны, что никто голодным не останется, да и школьный материал на сытый желудок будет усваиваться лучше. Обедами мы довольны, - говорит папа третьеклассника Иван Федоров.

В постановлении об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся младших классов прописано, что родителей школьников, которые находятся на дистанционном обучении, также обязаны обеспечить наборами продуктов для приготовления еды дома.

В министерстве образования Запорожской области сообщили, что во всех школах сейчас очный формат обучения, поэтому дополнительные меры не требуются.

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