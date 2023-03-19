Раньше питались за деньги, теперь бесплатно

По поручению президента Владимира Путина правительство Российской Федерации утвердило Постановление об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся младших классов. В Запорожской области в день на питание выделяется по 90 рублей на одного человека, 71 рубль - из федерального бюджета.

- В Запорожской области бесплатное горячее питание для учеников начальных классов организовано с 1 сентября 2022 года. Также горячим питанием обеспечены дети, зачисленные в группы продленного дня, включая учащихся 5 - 11-х классов, - сообщила врио министра образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

Школьников младших классов ежедневно кормят горячими обедами. Для столовых разработано единое меню, которое меняется каждые две недели. Как правило, с гарниром подают мясо или рыбу, а также овощи или соленья, хлеб и напиток.

Поддержку России очень чувствуют и родители.

- У нас при Украине горячего питания вообще не было в начальных классах. Наши дети ходили в буфет, где покупали еду за свои деньги. Сейчас мы спокойны, что никто голодным не останется, да и школьный материал на сытый желудок будет усваиваться лучше. Обедами мы довольны, - говорит папа третьеклассника Иван Федоров.

В постановлении об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся младших классов прописано, что родителей школьников, которые находятся на дистанционном обучении, также обязаны обеспечить наборами продуктов для приготовления еды дома.

В министерстве образования Запорожской области сообщили, что во всех школах сейчас очный формат обучения, поэтому дополнительные меры не требуются.