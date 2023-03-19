Елена Шапурова: Это было как во сне

Елена Шапурова представить не могла, кто будет вручать ей орден! Фото: kremlin.ru

«МОИ ДЕДУШКИ СРАЖАЛИСЬ В СТАЛИНГРАДЕ»

Елена с теплом говорит о своих родителях.

- Родилась в простой семье. Папа - уроженец Кировской области, всю жизнь работал токарем. На Украину приехал в 70-х годах. Мама трудилась в ателье, - рассказывает она.

Сама же Елена родилась и выросла в Мелитополе. Здесь же вышла замуж и стала мамой.

Бабушка Елены Александровны пережила блокаду Ленинграда.

- Она часто рассказывала, что в то тяжелое время дети обязательно ходили в школу. Несмотря на голод и войну. Мои дедушки сражались в Сталинграде. И оба остались живыми. Кстати, папин дедушка прошел три войны: участвовал в Первой мировой. Во время революции был на стороне Врангеля и защищал Родину в Великую Отечественную, - продолжает собеседница.

А награда одного из дедушек - медаль «За отвагу» - стала семейной реликвией.

Елена - кандидат экономических наук, доцент. Последние 20 лет работала в промышленном экономическом колледже Мелитополя. Преподаватель говорит, что в своих студентах всегда ценила свободу мышления. Правда, сегодня Елену Александровну уже не увидишь у доски в аудитории. Из-за объема работы времени на то, чтобы читать лекции, у нее просто нет. Как нет его и на отпуск.

- Я домой прихожу только ночевать. В отпуске была раза три в жизни, - говорит она, поясняя при этом, что ни в коем разе не жалуется.

Елена Александровна уверена, что мы сейчас живем в историческое время.

- Мой дедушка говорил: «Времена не выбирают. В них живут и умирают». Да, сейчас сложно. Но жизнь очень интересная. Мы все являемся участниками исторического перелома. И я это отчетливо осознала 30 сентября, когда находилась в Георгиевском зале Кремля на подписании указа о присоединении четырех территорий, - рассказывает министр образования и науки нового региона России.

НЕ БЫЛО СТРАХА

В марте прошлого года, когда Запорожская область была уже под контролем российских военных, Елене Александровне позвонили и пригласили в администрацию.

- Это было 14-го или 15-го числа. Мне предложили возглавить департамент образования Мелитополя. В эту должность я вступила 16 марта. Подписывая документы о назначении, я понимала, что будет сложно. Понимала, что это опасно. Ведь и тогда, и сейчас нам постоянно сыплются угрозы. Но страха не было и нет. Не раздумывая подписала документ и пошла работать, - продолжает она.

Елене Александровне предстоял огромный фронт задач. Ведь на тот момент дети сидели дома, никто не ходил ни в школы, ни в детские сады. Педагоги также не спешили на работу.

- Вообще в тот период на улицах было мало людей. Словно все куда-то уехали. Ну ничего. Уже четвертого апреля мы запустили первую школу в Мелитополе. И тогда люди начали выходить на работу. Следом свои двери открыла еще одна школа. Затем и детские сады, - вспоминает министр.

Но, признается Елена, сопротивление у некоторых было колоссальным.

- Преподавателей запугивали очень сильно. Угрожали физической расправой. Блокировали им банковские карты. Украина запугивала даже детей, которые приходили на уроки. Было и такое, что некоторые учителя встали на сторону киевской власти. Доходило до того, что классные руководители, которые еще вчера учили ребят, звонили их родителям и называли семью предателями. И это только из-за того, что дети вышли на занятия, - продолжает Елена Шапурова.

Несмотря на все эти сложности, Елена Александровна справилась с трудной задачей - наладила систему образования в регионе. Рядом с ней плечом к плечу стояли учителя с большой буквы.

- Они - настоящие герои, - с гордостью говорит о коллегах министр. - И понимают, что учить - их призвание.

Летом прошлого года на министра было совершено покушение. У здания колледжа, в котором она находилась, заложили взрывное устройство.

- Меня спасло только то, что я чуть задержалась на работе и устройство сработало раньше, чем я вышла из холла, - говорит она.

Несмотря на покушение, Елена Александровна всегда ходит без охраны. Это ее принципиальная позиция.

- Учителей-то ведь не охраняют. А я чем лучше? - объясняет свой выбор педагог.

«ПРЕДСТАВИТЬ НЕ МОГЛА, КТО БУДЕТ ВРУЧАТЬ ОРДЕН!»

О том, что ей предстоит ехать в Москву на награждение, Елена Александровна узнала в конце февраля.

- Само то, что выбрали меня, было неожиданностью. Но я даже представить не могла, кто будет вручать орден! - говорит министр.

А когда в столице сказали, что орден вручит президент, Елена Александровна испытала настоящий шок.

- Волновалась очень сильно. Конечно, ночь перед церемонией не спала. Я до последнего не говорила коллегам и родным, что состоится встреча с Владимиром Владимировичем. Просто написала, во сколько смотреть трансляцию, - рассказывает собеседница.

Елена Александровна признается, что не может передать те чувства, которые испытала в тот день.

- Я сидела в первом ряду, напротив президента. Это было как во сне. Я просто не могла поверить, что все происходит со мной, - делится эмоциями министр образования.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

Несмотря на то что для системы образования нового региона сделано уже многое, работы все еще предстоит немало.

Планы большие и амбициозные. Так, необходимо полностью решить проблему с кадрами. Для этого к открытию готовят Азовский государственный педагогический университет. Он станет настоящей кузницей кадров. Кроме того, необходимо наладить работу с детским оздоровительным отдыхом и многое другое.

Но Елена Александровна не сомневается, что Запорожская область справится со всеми задачами.

- А как иначе? По-другому быть просто не может. Хочу выразить огромную благодарность Министерству просвещения РФ и городам-шефам - Севастополю, Пензе, Великому Новгороду и Твери - за помощь, которую нам оказывают. Мы вместе, а значит, любая задача будет по плечу, - добавила Елена Александровна.