Восстановление и большие перспективы

На заводе работают сотрудники с 25-летним стажем. Фото: Бердянский завод сельхозтехники

Речь идет о возведении не только нового жилья, но и производственной, транспортной, социальной инфраструктуры. В этом плане огромную помощь могут оказать регионы-шефы - восстановление идет быстрее и качественнее совместными усилиями.

ДОЛГОИГРАЮЩИЕ ПЛАНЫ

Уже известно, что помощь продолжит оказывать Севастополь. Программа помощи рассчитана до 2025 года. На ее реализацию выделят 800 млн рублей.

- В основном будем ремонтировать объекты ЖКХ: трубы, газопроводы, теплосети, - рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. - И один большой важный объект - общежитие для учителей в центре Мелитополя, в которое потом будут селить специалистов, приглашенных из других регионов России.

Кроме того, в 2023-м планируют начать строительство большой межрегиональной детской больницы. По сути, это будет целый больничный городок, которым, кстати говоря, могут воспользоваться жители не только Запорожской области, но и Херсонской области и прилегающих территорий.

- Место под строительство уже определено, а также выделены деньги на работы, - сказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

ПОМОГУТ ГОСПРОГРАММЫ И НАЦПРОЕКТЫ

По данным минстроя Запорожской области, в 2023 году планируется присоединение региона к государственным программам, национальным и федеральным проектам, реализация которых осуществляется в России.

- Это такие программы, как «Формирование комфортной городской среды», «Формирование комфортной общественной среды Запорожской области», «Капитальный ремонт социальных, образовательных объектов и объектов здравоохранения» и другие, - говорят в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области.

Эти программы предусматривают текущий и капитальный ремонт, строительство новых объектов социального, культурного и бытового назначения, в том числе объектов жилого фонда. А еще - благоустройство общественных пространств.

И. о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Юлия Губанова

- Сейчас формируем перечень многоквартирных домов, нуждающихся в проведении капитального ремонта, - сказала и. о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Юлия Губанова. - Также следует отметить, что в 2023 году нашим министерством осуществляется обследование зданий и помещений, переданных в пользование министерствам и ведомствам Запорожской области.

АВАРИЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ВСЕ МЕНЬШЕ

Возвращение к мирной жизни - процесс небыстрый. Учитывая то, что на территории области коммунальные сети построены еще в 60 - 70-х годах, их износ составлял от 70% до 95%. Зимой важно было обеспечить всех людей благами цивилизации. Регион получил порядка 100 генераторов и насосных агрегатов. Кроме того, в область доставили около 17 километров труб диаметром от 15 мм до 426 мм. Насосные агрегаты и трубы предназначены для замены оборудования и сетей, исчерпавших свой ресурс.

- Отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения, тепло- и газоснабжения, приобретено более 60 спецмашин, установлено 83 газовых и дизельных блочно-модульных котельных, - сказали в минстрое Запорожской области. - Подача тепла осуществляется на все объекты социального, культурного и бытового назначения, в многоквартирные дома, детские сады и школы.

Но большой победой в министерстве считают прокладку 70 км газовой трубы. Удалось подключить к коммуникациям районы и города, которые Украина ранее отключила от газа.

Ветхих зданий, в которых учились дети, на территории области было немало. К этому списку добавлялись школы, детсады, что находились в аварийном состоянии после обстрела ВСУ. Минстрой области отремонтировал 149 учебных заведений. Все они были готовы еще к началу учебного года.

«Таврия-энерго» - новое коммунальное предприятие, которое ремонтирует и поддерживает энергосети в городе и районе. Энергетики вернули новые территории в единую энергосистему России. Это лишило киевский режим возможности отключать людям свет. С момента создания «Таврия-энерго» удалось восстановить около 500 линий распределительный сетей, а также 145 подстанций.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Запустили крупнейшую в регионе Ботиевскую ВЭС

Ботиевская ветровая электростанция считается самой большой в регионе. Площадь размаха лопастей ветряка соразмерна футбольному полю. Мощность ВЭС поражает - она способна в течение 5 месяцев обеспечивать электричеством Запорожскую область со всеми ее промышленными объектами.

- С началом боевых действий объект прекратил работу, а необходимое для управления оборудование вывезли на подконтрольную Украине территорию, - говорят в региональной администрации.

Но с февраля здесь начался процесс запуска электроустановок. При этом уже есть инвесторы, заинтересованные в модернизации и запуске ВЭС.

- О мощности одного ветряка я знаю еще со школы. Нам рассказывали, что ее достаточно для электроснабжения примерно тысячи квартир. А в условиях, когда не на полную мощь работает Запорожская атомная станция, такая ВЭС могла бы выручить нашу область. Надеюсь, что удастся ее запустить полноценно, - говорит жительница села Приазовское, что в 17 километрах от ВЭС, Екатерина. - Тем более что экологии никакого урона это не нанесет. Уровень выброса вредных веществ такой же, как у машин. Да и само место для станции долго выбирали, чтобы не навредить птицам.

КОНКРЕТНО

Что сделали в области с приходом России в 2022-м:

восстановили 149 учебных заведений

открыли 40 медицинских организаций

возобновили работу 24 социально значимых предприятия

заработали 8 элеваторов

проложили 70 км газовых труб

установили 83 котельных

восстановили около 500 линий распределительный сетей

возобновили работу 145 подстанций

отремонтировали 101 000 кв. м дорог

БУДЬ В КУРСЕ!

Бердянский завод сельхозтехники снова работает

И уже договорился о сотрудничестве с Татарстаном.

Это предприятие занимается разработкой и производством сельскохозяйственной техники, проектирует образцы уборочных машин, погрузчиков. Начиная с 2014-го завод запустил серийное производство фронтальных погрузчиков, жаток для уборки подсолнечника, роторных косилок, снегоуборочных отвалов. Долгие годы завод успешно экспортировал свою технику в Россию, Казахстан, Молдову, Болгарию.

Работа завода приостановилась на фоне боевых действий. Но пауза была недолгой - предприятие наладило стабильное производство, формирует логистические поставки. Завод договорился о сотрудничестве с Татарстаном. Поставки в республику планируется наладить уже в этом году.

- Открылся новый рынок сбыта, мы для этого и приехали на агропромышленный форум в Ростов-на-Дону, чтобы рекомендовать себя, - говорит коммерческий директор предприятия Анна Гринь. - Отмечу, что мы можем не только производить готовую технику, но и заниматься частичной досборкой. То есть готовим каркас, а уже заказчик укомплектовывает сам. С Татарстаном мы достигли предметных договоренностей, обсуждаем сотрудничество и с другими регионами.

Разработка новых моделей осуществляется в собственном конструкторском бюро завода. Штат состоит из специалистов с опытом создания уборочной техники от 5 до 25 лет. Своим коллективом завод очень гордится. Любой сотрудник - на вес золота. И руководству удалось сделать невозможное - сохранить каждого работника в это непростое время.

КСТАТИ

Новую автотрассу построят впервые за 30 лет

Рабочие в скором времени начнут прокладывать часть новой четырехполосной дороги Симферополь - Мариуполь - Ростов-на-Дону, которая пройдет через Запорожскую область. Эта автомагистраль позволит снять нагрузку с Крымского моста, ведь ее пропускная способность - 30 тысяч автомобилей в сутки.

А пока дорожники восстанавливают дороги в районе Мелитополя и Бердянска. По словам специалистов, дороги очень изношенные - киевская власть более 30 лет не проводила монтаж и ремонт полотна. Потому дорожники буквально создают дорогу с нуля.

- На территории Запорожской области развернуто шесть асфальтобетонных заводов. Подрядчики берут на себя все гарантийные обязательства сроком не менее пяти лет, - сказали в ГК «Автодор».

Всего в 2022-м отремонтирована 101 тысяча квадратных метров дороги. Самое ожидаемое - обновление 11 улиц в поселке Акимовка, где дорожную технику не видели 40 лет.