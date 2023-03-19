В Запорожской области сформируют Народное ополчение

Добровольцы будут проходить службу в Народном ополчении без отрыва от основного места работы. Фото: Александр КОЦ

Врио губернатора региона Евгений Балицкий подписал указ «О формировании Народного ополчения Запорожской области».

- Считаю, что такое решение сегодня продиктовано временем. Главные задачи подразделений Народного ополчения - охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан, - рассказал Евгений Балицкий.

Добровольцы будут проходить службу в Народном ополчении без отрыва от основного места работы. Со всеми желающими проведут занятия на полигоне опытные инструкторы.

Кто может вступить в Народное ополчение

В отряд Запорожской области добровольно могут вступить все совершеннолетние граждане России. Ряды Народного ополчения пополнят и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории области.

Для добровольцев - удостоверение ветерана боевых действий

Правительство России приняло решение выдавать добровольцам удостоверение ветерана боевых действий. Данный документ смогут получить волонтеры, которые вступили в добровольческие государственные формирования.

- Выдавать документ будут военные комиссариаты по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для этого гражданину потребуется подать заявление. Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно, - сообщили в пресс-службе кабмина.

Какие льготы будут после выдачи удостоверения

Гражданам начнут выплачивать каждый месяц 3481,85 рублей. Также ветеранам боевых действий будут компенсировать 50% от стоимости ЖКУ. К тому же граждане освобождаются от уплаты налога на имущество с одного объекта: квартиры, дома, гаража или другого помещения.

Что нужно для подачи заявления

В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество, личный номер (при наличии), воинское звание, дату рождения, адрес места жительства и периоды пребывания в добровольческом формировании. А также к документам необходимо будет приложить согласие на обработку персональных данных, две фотографии размером 3x4, копию паспорта.

Заявление о выдаче удостоверения будет рассматриваться в течение 30 дней со дня его поступления в военный комиссариат.

Для справки

Подать заявку на участие в Народном ополчении Запорожской области можно по телефону +7 (990) 136-19-91.

Дан старт предварительному голосованию на выборах, которые пройдут в сентябре.

Вместе с голосованием онлайн будет и процедура очного голосования.