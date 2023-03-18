ВСУ выпустили по Харцызску в ДНР три ракеты из РСЗО: фото последствий обстрела

Жилой дом был полностью разрушен
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Харцызску с использование реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате попадания взрывоопасного предмета загорелся частный жилой дом на улице Полевая. Он был полностью разрушен. Об этом сообщил глава администрации города Виктория Жукова.
— Обследованием и опросом жителей установлено, что это был прилет вражеской ракеты. Дом полностью разрушен. Пострадавших слава богу нет, — добавила глава города.
К счастью, пострадавших в результате обстрела нет
Фото: Иван ЖИЛЯК
В МЧС Донецкой Народной Республики подчеркнули, что в 17.15 сотрудники МЧС ДНР локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров. В 19.20 пожар ликвидирован.
МЧС ДНР ликвидировали пожар за два часа
Фото: Иван ЖИЛЯК
— Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные отделения. Всего для ликвидации пожара было привлечено 3 единицы техники и 11 человек личного состава, — отметили в спасательном ведомстве.
По городу было выпущено три ракеты из РСЗО
Фото: Иван ЖИЛЯК
Жилой дом был полностью разрушен
Фото: Иван ЖИЛЯК
В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что в 15.30 по Харцызску было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики обстреляли город со своих позиций, расположенных в Красноармейске.
В тушении пожара участвовали 11 сотрудников МЧС Республики
Фото: Иван ЖИЛЯК
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