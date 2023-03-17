Награда Родины

О подвиге Кристины Ким в конце мая прошлого года Министерство обороны РФ сообщило следующую информацию:

«В бою с националистами Кристина Ким самоотверженно и храбро действовала под огнем противника. Она пришла на выручку раненым десантникам, оказала первую медицинскую помощь и лично вынесла из-под обстрела двенадцать человек. Ефрейтор Кристина Ким работала быстро, грамотно и профессионально. Она собрала раненых в безопасном месте, чем спасла их жизни. После окончания боя она же обеспечивала и эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд».

Вдумайтесь в эти слова! Вытащить из-под обстрела 12 раненых десантников. Тело каждого из них (не забываем про боевую амуницию) весит не менее 100 кг. На такой подвиг не каждый мужчина способен!

«Нет слов. Гордость и восхищение. Каждый раз, читая эти истории, спрашиваешь себя: а ты смогла бы? И честно отвечаешь: не знаю... Спасибо, Кристина!»

И это лишь один из комментариев, которые ежедневно появляются в социальных сетях.

Мужчины десятками ежедневно пишут ей в соцсети, предлагают руку и сердце.

Кристина Ким стала героем положительных мемов. А известный тульский художник и автор популярных комиксов DazbastaDraw нарисовал ее портрет по просьбе земляков: как Кристина выносит с поля боя десантников (на фото внизу справа). Так весь мир узнал о подвиге «русской кореянки».

Медсестра из Тулы не осталась в долгу перед теми, кто высказал ей слова благодарности. Она выложила видео на своей страничке в соцсетях:

- Хочу сказать огромное спасибо тем, кто поддерживает меня и наших ребят, которые выполняют сейчас свой долг на Украине. Вы даже не представляете, как нам важно знать, что дома нас ценят и ждут. Это дает силы.

А вот фрагмент стихотворения под названием «Кристина Ким, Спасибо, МАТЬ!», которое посвятил отважной медсестре поэт из Омска Якут Алданский:

Мой автомат закинув за спину, Кристина,

Сказав: «Поехали домой, мой дорогой»,

Скрепив веревкой наши оба карабина,

Ползком меня в тыл потащила за собой.

Я каблуками берцев в землю упирался,

Ведь понимал, как тяжело меня тащить,

Но как я, лежа на спине, ни напрягался,

Мне тело напрочь отказалось вдруг служить.

Примерно час спустя, за нею наблюдая,

Когда я рядом с БМП уже лежал,

Как она воду с фляжки жадно там глотает,

Я кадыком своим Кристине помогал.

Какую надо же любовь иметь к Отчизне,

Какими Силой с Духом надо обладать,

Чтоб наши девушки, своей рискуя жизнью,

Забыв про все, шли в бой солдата выручать.

Не зная, что сказать молоденькой девчонке,

Кристине смог я на прощанье прошептать:

Щекой прижавшись к исцарапанной ручонке:

«Храни тебя, Господь! От всех спасибо,Мать!»

Народ и армия едины

Чтобы носки связать, нужны умение и терпение.

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Хотя уже большая часть территории ЛНР находится под контролем Российской армии, от обстрелов нацистов ВСУ продолжают страдать мирные жители. От злости и паники они стреляют по населенным пунктам, каждый день убивая невинных людей. Во время одного из таких обстрелов снаряд прилетел в гражданский автомобиль, в котором везли четырехлетнего мальчика. Ребенок был ранен, родители в панике не знали, чем помочь сыну. Рядом оказалась медсестра Ким. Она перевязала раны и помогла найти машину, на которой мальчишку отвезли в больницу. С ним сейчас все в порядке.