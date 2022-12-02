В одной из школ ДНР появилась парта имени первого Главы Республики Александра Захарченко

«Именную» парту установили в учебном заведении Мангуша сразу же после проведенного здесь ремонта. Фото: ТГ/Пушилин

В обновленной школе Мангуша появилась парта имени первого Главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщил в своем телеграм-канале нынешний руководитель Республики Денис Пушилин.

Он рассказал, что «именную» парту установили в учебном заведении сразу же после проведенного здесь ремонта. В восстановлении школы помогли шефы - Курская область России.

- Очень правильно, что эта парта носит имя Героя ДНР Александра Захарченко. Право учиться за ней будут иметь лучшие ученики этой школы, - пояснил Денис Пушилин.

Право сидеть за партой Героя будут иметь лучшие учащиеся школы. Фото: ТГ/Пушилин

По его мнению, появление такой парты поспособствует тому, чтобы дети ощутили сопричастность к тому, что происходит сейчас в Донбассе.

Руководитель Республики отметил также и качество ремонта школы, в которой побывал вместе с депутатом Государственной думы РФ Зурабом Макиевым и представителями Курской области. По его наблюдениям, открытие обновленного образовательного учреждения стало большим событием для Мангуша.

Открытие обновленной школы - большое событие для Мангуша. Фото: ТГ/Пушилин

- А такой современной, с инновационными элементами, где есть вход в школу по карточке ученика, терминал для заказа и оплаты обеда, тем более! - подчеркнул лидер ДНР.

Вход в школу осуществляется через турникеты по карточке ученика. Фото: ТГ/Пушилин

Учебное учреждение оснащено терминалами для заказа обедов. Фото: ТГ/Пушилин

Денис Пушилин выразил огромную признательность региону-шефу за такой вклад в будущее Республики. А установку парты Героя назвал отличной инициативой, которую по достоинству оценили дети.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Восстановление справедливости: На монумент в честь Ленинского комсомола в Мариуполе вернули ордена

Теперь памятник обрел свой первоначальный вид (подробнее)