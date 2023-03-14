Пленный украинский солдат рассказал о реальной ситуации в рядах ВСУ на Артемовском направлении

Украинский солдат Тарасюк попал в плен в Артемовске. Фото: кадр из видео ТГ/Сыны Отечества

Военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины 21-летний Сергей Тарасюк попал в плен в Артемовске. Видео беседы с украинским пленным опубликовали в телеграм-канале Сыны Отечества (бывший канал Народной милиции ЛНР, - Авт.)

Тарасюк сообщил, что в его подразделении пользовались в основном советским вооружением, а натовскими образцами «занимались» только граждане Канады и Польши: «Мы были у них, как обслуживающий персонал. Отношение очень плохое. Особенно агрессивно они к нам относились, когда они напивались (алкоголя) или под наркотиками», - рассказал украинский солдат.

На позициях в Артемовске находится младший командный состав: «Я видел только командиров взводов и рот», - говорит Тарасюк. - «А вот вышестоящие в тыл уезжают и оттуда уже отдают команды».

Также пленный украинский солдат сообщил, что ВСУ в Артемовске несут большие потери, однако тела погибших никто не забирает. В последствии их записывают пропавшими без вести, чтобы ничего не выплачивать родственникам.

Для восполнения потерь украинское командование привозит резервистов, которые, по словам Тарасюка, «чуть ли не школьного возраста и не умеющие держать в руках автомат».

Украинский военнослужащий также посетовал, что представители украинских националистических батальонов угрожают солдатам ВСУ расстрелом за попытки покинуть позиции.

«Настроение у всех подавленное. Все хотят убежать, но боятся расстрела», - рассказал он.

Тем временем временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 14 марта заявил журналистам, что расположенный в северной части Артемовска завод «Востокмаш» уже в скором времени полностью перейдет под контроль российских сил. Также руководитель ДНР рассказал, что в самом городе ситуация сложная, бои идут за каждый метр.

- Украинский режим, абсолютно не считаясь с потерями на Артемовском, на Соледарском направлениях, по сути, своими приказами перемалывает своих же военнослужащих, - сказал Пушилин.

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