В ДНР определили конкретные шаги для решения проблемы с очередями в МФЦ

Отделения МФЦ пользуются популярностью среди жителей. Фото: МФЦ

13 марта в ДНР на базе Многофункциональных центров (МФЦ) и «Почты Донбасса» были открыты пять новых пунктов, где жители Республики могут подать документы на получение российского паспорта.

По словам первого заместителя председателя регионального правительства Рустама Мингазова, главная цель такого решения - ускорить паспортизацию, сделать процесс более гибким.

При этом, в Республике наблюдается большие очереди, как в отделения Миграционных служб, так и в многофункциональные центры. Решение этой проблемы – на особом контроле у властей.

Рустам Мингазов посетил один из пунктов МФЦ, где пообщался с жителями. Заместитель председателя Правительства отметил, что расширение спектра услуг не должно влиять на их качество.

- Определили конкретные шаги, которые необходимо сделать Министерству экономического развития и руководству МФЦ ДНР, чтобы разобраться с очередями. Надо задействовать дополнительные площади, привлечь больше сотрудников, сделать всё возможное, чтобы процесс предоставления всех услуг был максимально упрощен, - отметил вице-премьер.

Также Мингазов заявил, что в Республике будет прорабатываться организация получения документов «на выезде».

- Мы не можем допускать, чтобы наши предприятия простаивали, пока сотрудникам приходится часами стоять в очередях для получения или замены паспорта. Вопрос находится на особом контроле у Председателя Правительства Виталия Хоценко. Будем всей командой и дальше работать в этом направлении, - добавил первый зампред Правительства ДНР.

Тем временем, в Минэкономразвития ДНР заявили, что МФЦ Республики оказывают уже более 30 госуслуг.

Среди наиболее востребованных услуг - регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, которая необходима для получения доступа не только к порталу Госуслуг, но и другим государственным и муниципальным системам. Более 5 тысяч человек обратились для постановки на учет в налоговом органе и выдачу ИНН, а 4 тысячи граждан подали анкеты для получения СНИЛСа.

ГДЕ ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ПУНКТЫ, В КОТОРЫХ МОЖНО ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАСПОРТА

- г. Донецк, ул. Артема, 72 («Почта Донбасса»);

- г. Донецк, пр. Ильича, 17в (МФЦ);

- г. Донецк, ул. Челюскинцев, 167 (МФЦ);

- г. Шахтерск, ул. 50 лет СССР,7 (МФЦ);

- г. Макеевка, пл. Советская, 3 («Почта Донбасса»).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА

- Заявление о выдаче паспорта;

- Свидетельство о рождении заявителя - при наличии (в случае, если свидетельство о рождении отсутствует, информация может быть записана на основании сведений, указанных в паспорте гражданина ДНР или Украины);

- Паспорт гражданина ДНР или Украины со штампом о регистрации по месту жительства на территории ДНР, либо с приложением Адресной справки о регистрации, выданной к ID-карте;

- Две фотографии размером 35х45 мм;

- Несовершеннолетние граждане от 14 лет, не имеющие паспорта, предоставляются документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (адресная справка, иные документы при наличии).

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