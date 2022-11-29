Ферма у «Азовстали» в Мариуполе: Колоритное хозяйство Николая Жицкого

Одно из животных на ферне — ослик Яша

Николай Григорьевич Жицкий за свои 74 года жизни успел, что называется, посадить дерево, построить дом и вырастить детей, а еще, поучаствовать в советско-китайском пограничном конфликте на острове Даманский в 1969 году и… пережить трагические месяцы боевых действий в Мариуполе.

На ферме живут утки, гуси, куры, козы и коровы

Призвание Николая Григорьевича — животноводство, причем в черте города. Это и его увлечение для души, и способ прокормить себя и свою большую семью. В ходе городских боев его дочь потеряла жилье и теперь вместе со своими детьми живет на ферме у отца. Мальцы и в мирное время любили захаживать к дедушке в гости, приобщаясь здесь к столь милому животному миру: утки, гуси, куры, козы, коровы и добрый ослик по кличке Яша — и все это на фоне урбанистических промышленных видов в сочетании с прибрежной природой Кальмиуса. Вдали этого пейзажа виднеются свидетельства совсем недавних сражений за освобождение Мариуполя на комбинате «Азовсталь».

Ослику уже 17 лет

— Иногда смотрю новости, особенно из Донецка, и вспоминаю Мариуполь, ужас, прилеты эти. Люди теряют близких, чувствуют горе расставания навсегда. Я не потерял из родичей никого в это время. А вот по хозяйству было несколько горестных утрат — потерял кормилицу, корову Любу… 5 лет я ее держал, выводил на луг выпасаться, готовил для неё сено на зиму, пили все вместе её вкусное молоко. Осколки от удара мины лишили её жизни, а меня частичку моей души. Жаль. И такой, знаете, страх был, как в Великую Отечественную. Сидим без новостей, когда закончится — непонятно, и животного, которое нам давало пропитание, не стало. Ходить куда-то для детей за молоком или едой было очень опасно. Тут за водой 200 метров до Кальмиуса, бывало, под обстрелами по-пластунски ползали.

Вишенкой на торте хозяйства Николая Григорьевича уже несколько лет является ослик Яша. Не только за своё сходство с сородичем из чудесного советского мультфильма, но и за свою известность, как среди местных жителей, так и в городских телеграм-каналах. Животному 17 лет, в хозяйстве девятый год. А последние пару лет приучен ежедневно ходить на самовыгул. Полюбилась ему не лужайка со свежей травой, а территория местного рынка, где успел стать локальной достопримечательностью – катает детей, а взамен получает любимые лакомства – эклеры, заварные пирожные и яблоки.

На ферме живут утки, гуси, куры, козы и коровы

В хозяйском дворе Николая Жицкого после боевых действий нашли теплое пристанище потерявшие хозяев алабай, корова и рыжий молодой кот Василий. Трагедия пережитого этими и многими другими животными Мариуполя просматривается в их глазах.

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