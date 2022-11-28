Восстановленных школ в ДНР становится все больше

Московская область капитально отремонтировала школу в посёлке Сартана. Фото: Телеграм Виталия Хоценко

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин заявил, что строители уже восстановили 187 школ в Донецкой и Луганской народных республиках.

— До конца года специалисты завершат работы еще на 127 объектах. Делаем все, чтобы школьники скорее могли вернуться в классы, — отметил Хуснуллин.

Школа буквально сияет

Московская область капитально отремонтировала школу в посёлке Сартана. Теперь у наших детей есть все необходимые условия для того, чтобы учить уроки и заниматься творчеством.

Московская область капитально отремонтировала школу в посёлке Сартана. Фото: Телеграм Виталия Хоценко

— Отремонтированы учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок, столовая. Обновлена мебель и техника. Школа, разрушенная в результате боевых действий со стороны Украины, была восстановлена в максимально короткие сроки, - сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко и поблагодарил правительство Московской области за поддержку жителей.

Московская область капитально отремонтировала школу в посёлке Сартана. Фото: Телеграм Виталия Хоценко

Сартанская школа пострадала в результате обстрелов со стороны украинских боевиков и довольно быстро была восстановлена. Учителя отмечают, что школа стала воплощением мечта — все буквально сияет.

На финишной прямой ремонтные работы в гимназии города Тельманово. На объекте трудятся также строители из Московской области. Их силами полностью обновлены обновили три корпуса — от инженерных коммуникаций до мебели. К 15 декабря ремонтные бригады закончат отделку фасадов и обустройство территории.

Московская область капитально отремонтировала школу в посёлке Сартана. Фото: Телеграм Виталия Хоценко

— 16 июня у нас начался капитальный ремонт основного здания гимназии и здания учебно-производственного комбината. Сейчас сделан капитальный ремонт, замена всех коммуникаций начиная с системы отопления, водоотведения, канализации, электропроводки и все остальное. Особо приятно, что в ходе ремонта у нас отремонтирован пищеблок, оборудован всем необходимым, отремонтированы все классные комнаты, завезена новая мебель, появился гардероб, оборудованы кабинет химии, компьютерный класс, а также спортивный зал, — говорит директор Тельмановской гимназии Галина Коссе.

Московская область капитально отремонтировала школу в посёлке Сартана. Фото: Телеграм Виталия Хоценко

Ремонт учебе не помеха

Важно, что ремонтные работы не мешают проведению учебного процесса, который продолжается в настоящий момент. Школьники и их родители также отмечают высокое качество работ.

— Школа будто стала совершенно новой, поменяли все — от и до, такого мы даже не ожидали, не могли и мечтать об этом. Это настоящая радость для всех нас, — говорит одна из родительниц Светлана. — Детям очень нравится новый спортзал, со всем оборудованием, с раздевалками, в которых есть душ. Спасибо всем, кто трудился и трудится над ремонтом гимназии.

Также в Тельмановской гимназии отремонтирован актовый зал, в котором теперь часто проходят воспитательные мероприятия. В нем заменены не только пол, стены и потолок, также завезена новая мебель — 100 удобных кресел.

Московская область капитально отремонтировала школу в посёлке Сартана. Фото: Телеграм Виталия Хоценко

— На улице у нас новая спортивная площадка, плюс к ней — игровая площадка для детей, которые посещают группы продленного дня, с удовольствием отдыхают там во внеурочное время, — говорит Галина Коссе. — Жизнь бурлит в новой школе, отремонтированной нашими шефами из московской области. Огромное за это спасибо!

Специалисты из Амурской области, тем временем, готовят подарок амвросиевским школьникам. Строители ведут ремонт в школе № 5. Уже завершены работы по замене кровли, окон и освещения. Совсем скоро будут установлены новые двери и отремонтирована канализация.

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