В ДНР И ЛНР будут готовить больше медиков

Республика нуждается в молодых медиках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новым регионам России нужно больше врачей и особая роль здесь отводится медуниверситетам Донецка и Луганска. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что они вольются в российскую систему высшего медицинского образования.

Совсем скоро, 1 декабря, будет готов законопроект, который определит, как будет развиваться у нас медицина, в том числе медицинское образование, как будет регулироваться рынок лекарств и т.д. После рассмотрения в правительстве, документ пойдет в Госдуму, а после принятия депутатами – на подпись Владимиру Путину.

Между тем, сами врачи в ДНР говорят, что работы сейчас гораздо больше, чем они в силах выполнить. И это не считая лечения раненых в ходе спецоперации.

- У меня каждый день перед кабинетом огромная очередь. Вместе стоят и сидят больные, выздоравливающие, которым нужно закрыть больничный, и мнительные бабушки, - рассказывает врач-терапевт высшей категории Светлана Романова. – А потом еще по вызовам ходить, пешком. С транспортом у нас сложно. Мне бы еще трех молодых докторов на стажировку - познать «школу жизни» и научиться быть настоящими профессионалами в наших условиях. Ведь я не молода, могу всерьез заболеть – и кто пациентами заниматься будет?

Также довольно остро стоит проблема: как попасть на консультацию к профильному специалисту – неврологу, эндокринологу – если не хватает времени просто выстоять очередь к терапевту (рискуя получить там сезонную вирусную инфекцию). Хорошо, если есть знакомства в медицинской среде, а если их нет или врач уехал? Не секрет, что за почти девять лет обстрелов республики Донбасса покинули многие узкопрофильные специалисты.

В РОССИЮ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Интеграция в РФ мгновенно обострила проблему низких зарплат и высокой загруженности медиков Донбасса. Естественно, многие из них устремились туда, где выше зарплата и лучше карьерные перспективы.

Около 1200 специалистов из ЛНР и ДНР изъявили желание работать в медицинских и фармацевтических организациях Российской Федерации, сообщил Росздравнадзор. По состоянию на конец сентября таковых было 920, так что тенденция ясна. Кроме того, в этой цифре не учтены те, кто выбирает профессию медпредставителя, торговца биодобавками и т.д.

Среди подавших заявления 803 кандидата допущены к сдаче специального экзамена, остальные собирают недостающие документы.

- Большинство специалистов планируют работать в Москве и Московской области, Ростовской области, Республике Крым, Краснодарском крае, - сообщили в Росздравнадзоре.

Процесс отъезда резко ускорился со 2 августа этого года, когда вышел приказ, разрешающий работать в РФ медикам, получившим образование за ее пределами, причем документы рассматривается в ускоренном порядке – в течении 5 дней. Чтобы работать в Москве или Крыму, нужно сдать экзамен на подтверждение квалификации. Это же касается и фармацевтов.

ОСОБАЯ РАБОТА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Однако неправильно думать, что в ДНР и ЛНР нужно лишь выучиться в университете, чтобы потом уехать.

Еще в феврале прошлого года было принято постановление, согласно которому выпускники Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького будут обязаны отработать по распределению в течении 3 лет. Нововведение коснется только выпускников, которые обучались на бюджете.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, в отдаленных районах нехватка врачей составляет до половины от общего числа штатных единиц. Это очень высокий показатель.

А сейчас российский Минздрав пересматривает все бюджеты и размеры выплат для медиков новых территорий. Закладываются средства на ремонт медучреждений, оснащение медорганизаций и лекарственное обеспечение. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко особо подчеркнул важность подготовки и сохранения кадров.

Насколько вырастут зарплаты и премии и улучшатся условия труда, станет понятно, когда будет подписан президентом Владимиром Путиным соответствующий закон. И произойдет это в ближайшем будущем.

БУДЬ В КУРСЕ

Что делать и куда обращаться, если пациент считает, что нарушены его права на оказание качественной помощи?

В первую очередь целесообразно обратиться к руководителю лечебного учреждения – главному врачу.

Это проще и проблема решается, как правило, быстро и в полном объеме. Если по каким-либо причинам вопрос не решился или решился не так, как вы считаете нужным, следует обратиться в Минздрав. Все больницы ДНР подчиняются Минздраву и только ему.

Как подать обращение? С письменным обращением в Министерство здравоохранения ДНР можно:

1. Обратиться лично по адресу: г. Донецк, б-р Пушкина, 34, каб. 107 (время работы: понедельник-четверг 10.00-17.00, пятница 10.00-16.00, перерыв 13.00-13.45);

2. Направить почтой: г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, 102;

3. Направить по электронной почте: ссылка для подачи электронного обращения: https://mzdnr.ru/send-treatment

Так же руководитель министерства и его заместители проводят личные приемы.

СПРАВКА КП

В 2023 году ДонНМУ им. М. Горького состоится очередной выпуск молодых специалистов. Ожидается вручение дипломов 798 врачам, (630 из которых обучались за счёт бюджетных средств).

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