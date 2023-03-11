Вы надежда и опора

Для многих военных письма мальчиков и девочек стали своеобразным талисманом. Фото: «РДДМ: Движение Первых» в Запорожской области

БЛАГОДАРЯТ ЗА ПОДВИГИ

- «Дорогой солдат, спасибо тебе за то, что я могу спать и учиться. И не бояться, что придут нацисты и убьют мою семью. Я не вижу и не чувствую того же, что и ты, но понимаю, что тебе и твоим братьям по оружию очень тяжело. Поэтому хочу вас поддержать. Ведь каждый километр, освобожденный от нацистов, - это тысячи сохраненных жизней. Мы будем вечно благодарны вам за ваши подвиги, с 23 февраля! Возвращайтесь домой с победой поскорее!» - зачитывает строки из письма от незнакомого мальчишки участник СВО.

Это послание и еще десятки и десятки других писем от школьников из Москвы на линию фронта, в Запорожскую область, доставили активисты Народного фронта.

Закаленные боями бойцы с трудом сдерживают слезы, зачитывая детские послания.

Вот что пишет герою другой мальчик: «Дорогой солдат, в это нелегкое время для страны ты - наша надежда и опора. Ты очищаешь нашу Родину от заразы, что распространилась по всему миру. Спасибо тебе, друг, за твою стойкость и смелость. Мы держим за каждого из вас кулаки. Желаем вам выстоять все трудности спецоперации. Пусть тебя окружают друзья, а настроение всегда будет отличным. Здоровья и удачи!»

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» председатель совета регионального отделения «РДДМ: Движение Первых» в Запорожской области Алена Трокай, солдаты очень ждут детские письма. Ждут больше, чем продуктовые наборы или, к примеру, квадрокоптеры.

СЛОЖНО СДЕРЖАТЬ СЛЕЗЫ

По словам Алены, недавно она и пятеро учеников из школ № 9, № 15 и многопрофильного колледжа в Мелитополе отвозили на огневые позиции подарки военнослужащим.

- Наш маршрут выглядел так: мы заехали в Бердянск, Молочанск, Днепропрудное и Энергодар. В каждом городе школьники и взрослые передавали нам помощь для бойцов. Приносили теплые носки, термостельки, шапки, перчатки, продуктовые наборы и письма. Дальше мы все это повезли военным. Когда мы добрались до ребят, то первым делом они спросили: «А письма есть?» И это закаленные боями, сильные, стойкие мужчины, которые воюют на передовой! Я и не думала, что письма так важны для военных, - делится Алена Трокай.

По ее словам, бойцы читали их едва ли не со слезами на глазах.

- А потом один из них, парень лет 18 - 19, спросил, можно ли меня обнять. И, смущаясь, добавил, что я очень похожа на его сестренку. Он не видел ее два месяца. Мы обнялись, а я просто не смогла сдержать слез, - вспоминает ту поездку Алена.

«ПРИЯТНО ЧУВСТВОВАТЬ ЗАБОТУ»

Вот что говорят сами бойцы, до которых дошли письма от незнакомых мальчишек и девчонок.

- Мы хотим выразить огромную благодарность всем детям, которые написали эти письма, а также их родителям за достойное воспитание. Нам приятно чувствовать заботу, читать эти письма по вечерам, - сказали военные.

Конечно, одними письмами поддержка военнослужащих не ограничивается.

Так, в честь Дня защитника Отечества Народный фронт передал подразделению БАРС «Каскад» автомобиль марки «Нива». Еще военнослужащие получили квадрокоптеры, прицелы, аптечки, лопаты, пилы и многое другое.

- Спасибо Народному фронту, спасибо всем тем россиянам, которые перечисляют свои деньги, приносят нам вещи. Кстати, «Нива» просто замечательная, и нам она очень нужна, - поблагодарили военнослужащие волонтеров.

РЕАБИЛИТАЦИЯ РАНЕНЫХ

В самом Народном фронте собираются не только продолжать оказывать поддержку солдатам, но и расширять эту помощь.

Так, активисты планируют к лету создать в Бердянске базу, где смогут проходить реабилитацию раненые участники специальной военной операции. Лечение будет проходить в летний период. Об этом рассказала член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирина Куксенкова во время пресс-конференции.

Подготовительные работы, по словам спикера, уже идут полным ходом.

- У нас есть помещение - бывший санаторий, который сейчас не функционирует. Мы планируем закупить туда медицинское оборудование, - рассказала Ирина Куксенкова.

Напомним, «Народный фронт» создал проект «Служба сопровождения ветеранов СВО» летом 2022 года, в его рамках была организована первая смена реабилитационного лагеря «Перезагрузка». На данный момент уже прошли три такие смены, в них приняли участие сотни ветеранов спецоперации.