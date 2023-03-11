Верующие идут в храмы за помощью и советом

В храмах Запорожской области всегда много народа. Особенно сейчас, когда идет Великий пост. В эти дни принято приходить в церковь, исповедоваться и причащаться. Верующие должны найти время для покаянной молитвы, которая читается в первые дни поста.

СПАСИ И СОХРАНИ!

«Обязательно ли строго придерживаться ограничений?» - этот вопрос священники слышат постоянно.

- Соблюдение правил поста - не главное, но обязательное требование, - терпеливо объясняет архимандрит Иоанн, наместник мелитопольского монастыря во имя Святого Саввы Освященного. - Предполагается, что мясных, рыбных, молочных продуктов и яиц вообще не будет в рационе. В нем остаются только продукты растительного происхождения. Рыба по уставу разрешается только дважды - в день Благовещения и в Вербное воскресенье. Конечно, если есть серьезные болезни, то будут и послабления.

Следование традициям в это непростое время объединяет, помогает справиться с трудностями.

- Здесь, в Запорожской области, это особенно чувствуется. Люди сплотились в вере и со всеми своими страхами и житейскими проблемами идут к православным священникам, - говорит архимандрит Иоанн. - Наш долг - выслушать, наставить, помочь, поддержать. И не только словом! Люди идут в храм и с обычными житейскими проблемами: одному нужна помощь с жильем, другому - с трудоустройством, третьему - с документами, продуктами или медикаментами. Мы обращаемся к волонтерам, в социальные службы региона, с которыми сотрудничаем и где налажено решение этих проблем.

ПОТОК ЛЮДЕЙ В ЦЕРКВЯХ ЗА ГОД ВЫРОС

Так было далеко не всегда. В те времена, когда Запорожская область была украинской территорией, власти игнорировали обращения православной церкви.

- Нас всячески вынуждали перейти в только что созданную ПЦУ (Православную церковь Украины), - объясняет архимандрит Иоанн. - Прихожан особо не трогали, но агитировали против нас, называли «москалями».

Это далеко не безобидная история, на западе Украины она закончилась погромами в церквях. И, конечно, у всего этого есть конкретная цель - со временем привести верующих в католичество, сделать эту религию основной.

Может быть, именно поэтому в апреле прошлого, 2022 года в освобожденном Мелитополе Пасху праздновали особенно ярко.

- Весной прошлого года благодаря российским военным к нам привозили частицу Благодатного огня, храмы были переполнены, - рассказывает мэр Мелитополя Галина Данильченко. - Это было большим событием для всех православных верующих нашего города.