Активисты Геническа поддержали всероссийскую спортивно-патриотическую акцию «Быть здоровым - это модно». Более 30 человек разных возрастов облились одновременно холодной водой из ведер, раскрашенных в цвета триколора. А в целом по стране в «массовом обливании» приняли участие более 2 тысяч человек из 18 регионов. Такая акция проходит в стране уже одиннадцатый раз, а Херсонщина приняла в ней участие впервые.

- Мы с главой администрации Херсона Александром Кобцом увидели, что народ устроил в соцсетях всероссийское обливание. Нам показалось это интересным. Связались с теми, кто проводит акцию, записались на участие, - рассказывает организатор обливаний в Херсоне Владислав Кияновский. - И устроили в Геническе такую же. Причем провели еще и телемост с другими регионами России. Буквально в прямом эфире обливались водой. Мероприятие одновременно прошло по всей стране - от Калининграда до Курильских островов, от Мурманска и до Дербента.

Среди тех, кто подключился к празднику спорта, - зампредседателя Общественного совета Херсонской области, глава «Боевого братства» Игорь Качур. Он занимается закаливанием уже 20 лет. Так что опрокинуть на себя ведро с ледяной водой для него - раз плюнуть.

Игорь Качур.

- А чувство общности и причастности ко всему, что объединено Россией, - это могучее чувство, - говорит Игорь Качур. - Во время обливания мы все объединились. Чувство радости и гордости обуревало на протяжении всего мероприятия, потому что к акции присоединилась и молодежь, и пожилые люди.

Всем так понравилось мероприятие, что в следующем году количество площадок на Херсонщине планируют расширить.

- Подобные мероприятия нужно проводить чаще. Ведь здоровье - это модно, - улыбается житель Геническа Артем.

- Наконец-то пришла пора исправлять ошибки, которые насаждались нам в течение 30 лет. Наших детей приучали к тому, что нужно жить, лежа на диванах с телефоном в руках. Говорили, что не стоит делать лишних движений в любом направлении. Западная толерантность это все оправдывала. Я рад, что мы возвращаемся к своему - к физической силе, мощи и здоровью. К тем вещам и показателям, которые характеризовали русских людей во все времена. Нам необходимо стряхнуть все, что долгое время навязывалось Западом. Пришло время возвращаться к исконному, - рассуждает Игорь Качур.

Участник местной боксерской команды Владимир Кондрашов тоже не новичок в обливаниях. Он не боится холодной воды, потому что ныряет в прорубь каждый год на Крещение.

- Я уверен, у акции будут последователи. Это станет хорошей мотивацией для местных жителей не только заняться своим здоровьем, но и позаботиться о будущем, - отметил Кондрашов.

Когда десятки людей вышли на улицу города с ведрами, те, кто проходил мимо, останавливались и с интересом наблюдали за акцией. Один из прохожих даже скинул куртку и тоже решил облиться. Тем более что всех участников потом угощали чаем и сладостями.