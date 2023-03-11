Цены на лекарства постепенно стабилизируют

«Накрутка» на жизненно необходимые лекарства в госаптеках составит не больше 3%. Фото: Иван МАРКОВ

Аптечные сети Херсонщины периодически завышают цены на лекарства. О таких фактах руководству региона рассказали, в частности, жители Скадовска.

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко, в свою очередь, поручил разработать документ, в котором будут обозначены предельно допустимые цены на жизненно важные лекарственные препараты. Об этом чиновник сообщил во время заседания правительства, которое прошло в середине февраля.

- В соцсетях мы увидели жалобы на завышение цен на медпрепараты. Необходим действенный механизм контроля цен на жизненно важные лекарства, чтобы исключить спекуляции и защитить людей, - заявил Андрей Алексеенко.

По словам чиновника, цены на лекарства в государственных аптеках региона будут на 15% ниже, чем в сети коммерческих аптек. Контролировать ценники поручили Министерству здравоохранения Херсонской области.

Еще в начале февраля Андрей Алексеенко, напомним, провел большое совещание с главами районных администраций и поручил открыть госаптеки во всех больницах области. В больших медучреждениях он заявил о необходимости открытия нескольких аптек с льготными ценами на лекарства, а на местах поручил оперативно найти фармацевтов и провизоров.

В свою очередь, глава Минздрава региона Вадим Ильмиев рассказал о планах на текущий год. Так, до конца 2023-го будет работать около 20 государственных аптек. Всего же на левобережье Херсонщины сейчас открыто 7 аптек, где местные жители могут купить лекарства по приемлемым ценам. В ассортименте есть препараты по разным медицинским профилям и, конечно, жизненно необходимые.

- Открытие госаптек приводит к появлению здоровой конкуренции и повышает уровень доступности лекарственных препаратов для жителей нашего региона. При Украине накрутка на лекарственные препараты порой доходила до 700%. А на здоровье людей зарабатывать нельзя. Потому в госаптеках на жизненно необходимые медикаменты накрутка составляет не более 3%, - отметил Вадим Ильмиев.

Министр также отметил, что систему здравоохранения на Херсонщине постепенно приводят к общероссийским стандартам. И по законодательству РФ, при медучреждениях не должно быть коммерческих аптек.

Ранее председатель Общественного совета при администрации Херсонской области Владимир Овчаренко сообщил, что в регионе выполняется большая работа для усовершенствования сферы здравоохранения. В частности, создаются рабочие условия для врачей, а местное население получает более качественные медицинские услуги.

Где работают госаптеки:

г. Геническ (пр-т Мира, 130);

пгт. Новотроицкое (ул. Соборная, 105);

пгт. Аскания-Нова (ул. Центральная, 5);

с. Виноградово (ул. Поповича, 23);

с. Абрикосовка (ул. Фрунзе, 4);

пгт Нижние Серогозы (ул. Садовая, 7).

График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 16.00.

пгт. Чаплынка (ул. Грушевского, 61).

График работы: понедельник - суббота с 8.00 до 14.00.