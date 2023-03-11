Успешный год после освобождения

Дети Белокуракино будут расти в счастливом обществе.

СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ

28 февраля исполнился ровно год с момента освобождения Станицы Луганской от киевского режима. Населенный пункт, находящийся совсем близко к Луганску, на протяжении восьми лет отделяла линия разграничения. Родственники и знакомые были отгорожены искусственной границей. В самой Станице было заторможено развитие, если что и делалось, то для картинки, но никак не для людей.

Теперь же район возрождается. Сюда практически сразу зашли российские специалисты и начали восстановительные работы. За 2022 год было отремонтировано 53 объекта социальной сферы, коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства, уличного освещения. На этот год в планах привести в порядок еще как минимум 55 объектов.

Михаил Битюцкий.

- Будем работать с объектами социальной сферы, упор по-прежнему на учреждениях образования, - рассказывает руководитель штаба Волгоградской области в Станично-Луганском районе Михаил Битюцкий. - Предстоит также много работать с объектами коммунальной инфраструктуры, менять сети водоснабжения. Проводить уличное освещение в каждый населенный пункт, делать дороги. Также планируем оказывать, как и ранее оказывали, помощь району транспортом. В прошлом году было передано 29 единиц различного транспорта - автобусов для школ, техники для коммунального хозяйства.

В районе начало возрождаться тепличное хозяйство. Здесь сейчас функционирует объединение «Овощи Станичников», которое включает в себя 52 домохозяйства, каждое из них за сезон производит более восьми тонн продукции.

Марианна Нещерет.

- С 2014 года мы не присутствовали на рынке ЛНР и боялись, что наша продукция теперь не будет востребована. Ведь за почти 9 лет здесь сложилась своя система, уже действовали новые продавцы. Но оказалось, что о нас не забыли, - признается глава тепличного овощеводства «Овощи Станичников» Марианна Нещерет. - Буквально за две недели стало понятно, что наше объединение сможет занять свою нишу. В итоге в прошлом году мы столкнулись с тем, что выращенной продукции оказалось даже меньше, чем можно было бы продать. Ни один килограмм овощей не был утилизирован.

Для жителей района с приходом России медицина стала доступнее. В труднодоступных селах Степной и Казачий, а также в поселке Благовещенка установили оснащенные всем необходимым многофункциональные фельдшерско-акушерские пункты. В этом году в планах открыть еще три ФАПа в других населенных пунктах.

- В селе Степное проживает всего около ста человек. Большинство из них в силу возраста - маломобильные. До открытия многофункционального ФАПа прием жителей приходилось вести в съемном помещении, изначально неприспособленном для осмотра пациентов. Теперь же оказание первой медико-санитарной помощи стало более эффективным, - отметила замглавврача Станично-Луганского территориально-медицинского объединения по медобслуживанию населения Оксана Черникова.

Случившиеся за год перемены коснулись каждого жителя Станицы Луганской. Они признаются, что жить стало лучше и комфортнее.

Станица Луганская, прием жительницы в ФАПе.

- Нам уделяется большое внимание со стороны властей, у нас наводят порядок, - говорит жительница райцентра Светлана Тимощенко. - Как только прогнали бандеровцев, российские власти сразу же начали налаживать все социальные вопросы, организовали выплату пенсий. Сейчас у нас открылся и МФЦ, что очень удобно.

СТАРОБЕЛЬСКИЙ РАЙОН

2 марта прошлого года восторжествовала историческая справедливость в Старобельском районе - населенные пункты были освобождены от вооруженных формирований Украины, а жители навсегда забыли о притеснениях и откровенной ненависти.

С первых дней Россия принялась восстанавливать все то, что было разрушено ВСУ, нацбатами и украинской властью.

- У нас появились шефы-регионы - город Севастополь и Карачаево-Черкесская Республика. Строители отремонтировали два детских сада, которые пострадали от рук украинских вояк, - рассказывает житель Старобельска Михаил Деев. - Отремонтировали и дома людям, и дорогу на Новопсков. Стараются, чтобы нам, жителям, было хорошо и комфортно жить.

Старобельск, ремонт крыш.

Чтобы в Старобельске максимально быстро наладить мирную жизнь, в короткие сроки была организована работа банка, почты, ЗАГСа, МРЭО, паспортного стола.

- Сейчас мы живем и чувствуем поддержку, уверенность в будущем, - признается жительница города Маргарита Ушакова. - Мы мечтали быть с Россией на протяжении всех лет, потому что в этой стране заботятся о своих жителях и не делят их на части: на «черное» и «белое», на «запад» и на «восток». В этом мы убедились.

Конечно же, под особым контролем сферы образования и медицины. Школам района передали российские учебники, а в одном из учебных учреждений теперь есть современный компьютерный класс.

- О тех учебниках, особенно по истории, которые издавала Украина, лучше не вспоминать. Это не учебники, на мой взгляд, а сборники анекдотов, - говорит горожанин Сергей Ким. - Еще и пытались навязывать обучение на украинском языке. Этого не хотели ни учителя, ни дети. Сейчас, слава богу, все изменилось, все в прошлом. По российским стандартам наши дети хоть выучатся и будут толковыми и грамотными.

Новая компьютерная техника в школе Старобельска.

БЕЛОКУРАКИНСКИЙ РАЙОН

6 марта 2022 года российские военные освободили от украинских вооруженных формирований Белокуракинский район. Спустя год местные жители отмечают значительные изменения во многих сферах.

- Вовремя выплачивают пенсии, тарифы на «коммуналку» стали дешевле, - радуется белокурчанка Анна Гумилева. - Забота о людях чувствуется, тут сказать нечего. За это большое спасибо российским властям, а особенно президенту Владимиру Путину.

Образование в Белокуракинском районе переходит на новые стандарты. Обновляются программа обучения и учебники. В это же время педагоги отправляются в различные регионы РФ на курсы повышения квалификации. При помощи шефа-региона Белгородской области в зданиях проводятся капитальные ремонты.

Уже отремонтированы общеобразовательные школы в селах Демьяновка, Нещеретово, Павловка, Червоноармейское и поселке Лозно-Александровка.

- Все школы Белокуракинского района получили боксы ПК, принтеры, оборудование для пищеблоков. Дети начальных классов получили школьную форму, спортивную форму, обувь, и спортивный инвентарь, были обеспечены школьными рюкзаками с принадлежностями, - рассказали в администрации района.

На новые стандарты переходит и медицина. В Белокуракинской многопрофильной больнице окончен первый этап восстановительных работ. Отремонтированы терапевтический корпус, инфекционное отделение и административный корпус с хирургическим отделением. Саму больницу дооснастили необходимым диагностическим оборудованием: появились новые аппарат УЗИ, инкубатор для новорожденных, аппарат для криодиструкции, стерилизаторы и другая важная аппаратура.

- Прошел всего год, а у нас уже все настолько поменялось, что с прошедшими 30 годами просто не сравнить, - говорит житель Белокуракино Николай Федосеев. - Особенно приятно видеть на улицах города строительные бригады, которые делают наш район лучше, и российских военных, за спинами которых мы чувствуем себя защищенными.