Нотариус заверит

Сейчас услуги нотариусов оказались особенно востребованными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами жители рады, что нотариальные услуги теперь будут «под присмотром» России. Ведь, как многие говорят, раньше с сфере махровым цветом расцветала коррупция.

«Каких только историй мы не слышали. Постоянно всплывали случаи, как дом кому-то отошел или семью оставили без крова. Документы переписывались за деньги», - признаются херсонцы в соцсетях.

Кстати, с 1 марта посторонним лицам перестали выдавать выписки из Единого государственного реестра недвижимости с данными о собственнике. Получить сведения о владельце можно только при его согласии. При этом сведения по-прежнему будут доступны нотариусам.

Сейчас услуги нотариусов оказались особенно востребованными. Жителям области, которые раньше жили по украинским законам, теперь нужно переоформлять документы. Естественно, вопросов много. Например, жительница Генического округа Галина Степановна интересовалась - можно ли получать пенсию за пожилого человека по генеральной доверенности Украины, которая заверена нотариусом?

- Я позвонила, и мне ответили, что нет, получение пенсии возможно по доверенности, которая оформлена в установленном законодательством РФ порядке. Теперь буду заниматься сбором документов, - говорит женщина.

- Если по состоянию здоровья пожилой человек не может передвигаться, чтобы получать пенсию за него, необходимо предъявить справку от лечащего врача о необходимости постоянного ухода, - уточнил нотариус.

Услуги предоставляют в Геническом, Голопристанском и Скадовском районных нотариальных округах. В Геническе пока работают два нотариуса: ул. Центральная, д. 17А (будни - с 10.00 до 16.00, перерыв - с 13.00 до 14.00); ул. Мира, д. 52, каб. 8 (будни - с 10.00 до 14.00). В Скадовске - один нотариус: ул. Мангубинская, д. 22, кв. 2 (будни - с 9.00 до 16.00, перерыв - с 12.00 до 13.00). В Железном Порту - тоже один нотариус: ул. Школьная, д. 29Б (будни - с 9.00 до 16.00).

Где получить дополнительную информацию?

По телефону горячей линии Министерства труда и социальной политики: +7 (990) 034-07-67.