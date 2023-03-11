Самый масштабный ремонт за 40 лет

Дорожники ремонтируют разбитые участки с интенсивным движением в районе Геническа.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою и регионам-шефам в самое ближайшее время утвердить планы восстановления жилья, объектов производства, транспортной и социальной инфраструктуры в новых субъектах РФ на два года вперед.

- Нам удалось показать хороший результат в восстановлении жизненно важных объектов жилищной, социальной и дорожной инфраструктуры, и я благодарен регионам, которые выполнили и перевыполнили намеченный план. Прошу в этом году темпов не снижать - задачи перед нами стоят большие, - отметил Хуснуллин.

Работа действительно предстоит колоссальная, в которой будут, как и в прошлом году, задействованы федеральный центр и регионы-шефы.

ДОРОГИ

Согласно предварительному плану, в Херсонской области запланирован самый масштабный ремонт дорог за последние 40 лет. Приводить в порядок уже начинают как крупные магистрали, так и дороги местного значения.

Херсонский Минтранс определил так называемую опорную сеть дорог протяженностью 969 км. В нее вошли 18 магистралей, соединяющих крупные города, порты и курортные зоны. Эту дорожную артерию региона отремонтировать необходимо в первую очередь. Как сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, к подписанию готовится стратегический документ - меморандум о сотрудничестве с Федеральным дорожным агентством страны.

- Ремонт опорной сети дорог региона - одна из первоочередных задач, которую мы решаем совместно с правительством России при поддержке регионов-шефов. Без этого социально-экономическое развитие области невозможно. Это важнейший шаг к тому, чтобы наша экономика «задышала» по-другому, - отметил Андрей Алексеенко.

По поручению Алексеенко в области уже начали восстанавливать отдельные участки транспортной сети. Межмуниципальные дороги региона сейчас находятся не в самом лучшем состоянии: как из-за обстрелов со стороны ВСУ, так из-за того, что трассы не ремонтировались еще со времен СССР.

Кроме того, власти региона приняли оперативное решение - ямочный ремонт. В конце февраля его начали в районе Геническа. На очереди - дороги Скадовского округа.

Уже создано 13 дорожно-ремонтных площадок в разных частях области. В ближайшее время должен быть запущен асфальтобетонный завод в Мирном, чтобы обеспечить дорожников материалами на месте.

Уже в этом году появится возможность начать полноценный ремонт важнейшей региональной дороги Геническ - Скадовск: восстановлением на этой дороге моста через Северо-Крымский канал параллельно займутся федеральные дорожники.

Также в этом году должна быть проведена основная часть работ по ремонту главной «дороги жизни» - автотрассы Мелитополь - Джанкой, которая соединит Геническ с Крымом, Запорожской областью, Донбассом и регионами Центральной России.

В Херсонской области появится возможность уже в этом году начать полноценный ремонт важнейшей региональной дороги Геническ - Скадовск.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В планах на ближайшую перспективу - развитие предприятий и сельского хозяйства в регионе. Программы развития всех отраслей экономики и социальной сферы до 2025 года были рассмотрены на заседании правительства Херсонской области 1 марта. На данный момент они проходят согласование профильных федеральных министерств, рассказали «КП» в пресс-службе администрации Херсонской области.

Особое внимание уделяется развитию базовой отрасли экономики - агропромышленному комплексу. В ближайшее время начнется прием заявок на все виды мер господдержки АПК - от субсидий на производство молока до помощи в сохранении рабочих мест на предприятиях сельского хозяйства.

- Крайне важно оперативно начать оформление и выплату мер поддержки сельхозпроизводителей уже сейчас, в период старта весенних полевых работ, - отметил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

В ближайшие три года на программу развития сельского хозяйства Херсонской области предусмотрено более 5 млрд рублей. Кроме того, будут использованы меры поддержки сельской промышленности на 1,3 млрд рублей, которые не были израсходованы в прошлом году.

КОММУНИКАЦИИ

Еще одна важная задача - налаживание работы коммуникаций.

- Одна из критически важных целей - обеспечить стабильную подачу тепла и воды в дома и социальные объекты. Где-то коммунальные системы приходится восстанавливать практически с нуля в сложнейших условиях, - подчеркнул зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Уже сегодня в новых регионах России теплом обеспечены более 17 тысяч домов и более 2,7 тысяч социальных объектов. Восстанавливаются стационарные и подключаются блочно-модульные котельные, которые привозят полностью укомплектованными.

Кстати, жители сейчас полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг.

- По окончании переходного периода и восстановления нормальной жизни будут установлены тарифы для населения на все виды услуг ЖКХ. Но на данный момент любые попытки собирать платежи с людей, даже ради оперативного ремонта при авариях, незаконны, - сказал Алексеенко.

КСТАТИ

В Херсонской области активно развивается модульное строительство домов и соцобъектов.

Как сообщили в местном Министерстве строительства и ЖКХ, вопросом занимается ряд российских предприятий, в том числе из Краснодара.

- Развитие модульного строительства позволит за месяц возводить такие сложные объекты, как многоквартирные дома с хорошей внутренней отделкой, - уточнили в министерстве.