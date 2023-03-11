Президент говорил об учителях с большим уважением

Анна Богданцева.

В торжественном старте Года педагога и наставника в Центре знаний «Машук» в Пятигорске приняла участие учитель истории и обществознания Алчевской средней школы № 17 Анна Богданцева - победитель городского этапа республиканского конкурса «Педагог года Луганщины», автор патриотических проектов о Великой Отечественной войне.

В этом году Анна Александровна приехала в «Машук» уже во второй раз. А в первый - в 2022-м, на открытие самого образовательного центра, где тогда была организована программа для учителей истории.

- В этом месте - атмосфера гостеприимства и радушия. Важно и значимо, что именно новый образовательный центр стал площадкой для торжественного открытия Года педагога и наставника и распахнул вновь свои двери для представителей образовательной сферы, - сказала «КП» Анна Богданцева.

В прошлом году в рамках программы для педагогов она с коллегами обсуждала множество инициатив, связанных с развитием наставничества. Оказалось, что многие идеи и мнения созвучны: образовательное сообщество страны двумя руками за то, чтобы наставничество вернулось в школы и вузы.

- Очень волнительным для каждого из нас стало участие в открытии Года педагога 2 марта, - подчеркнула участница из ЛНР. - Присутствие на таком мероприятии возлагает еще больше ответственности, но при этом становится замечательным поводом в очередной раз обратить внимание на важность и значимость не только профессии учителя, но и самой педагогики и наставничества.

Анну Богданцеву порадовало, с каким уважением президент, открывая Год педагога 2 марта, говорил о наставниках и учителях, ведь смысл проведения Года педагога как раз и состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи, нашему будущему.

- Я считаю, что нужно больше рассказывать о том колоссальном вкладе, который каждый день вносят сегодня учителя, наставники в успех и достижения нашей большой Родины, - сказала Богданцева.