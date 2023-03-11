Нужна госпрограмма поддержки специалистов, которые едут работать в новые регионы

Дмитрий Богомолов (на фото - справа).

Чтобы озвучить свою инициативу во время официального открытия Года педагога и наставника, в Пятигорск приехал и представитель Херсонской области, главный специалист министерства образования и науки региона Дмитрий Богомолов. Он участник конкурса управленцев «Лидеры возрождения» и представитель педагогической династии. «КП» удалось пообщаться со специалистом.

- Дмитрий Игоревич, какие эмоции остались после встречи в Пятигорске?

- Эмоции исключительно положительные. Очень хорошо поработали организаторы, огромная благодарность «Машуку». Очень интересная была и образовательная программа, и общение с товарищами по работе. Действительно, было и полезно, и интересно.

Конкретно моя инициатива касается того, что основная проблема новых регионов - это кадровая проблема. И главная задача, которая здесь возникает: найти, привлечь эти кадры. Конечно же, этому способствуют такие конкурсы, как «Лидеры возрождения», потому что больше половины специалистов являются представителями других регионов России. Но если мы говорим о привлечении кадров какими-то другими путями, то для них нужны определенные социальные гарантии, социальная поддержка. Потому что это люди, которые благодаря своим идеям, своему внутреннему убеждению готовы ехать и помогать возрождать регион. Но государственная поддержка поможет делать это более эффективно и привлечет на новые территории больше людей.

- То есть это должна быть государственная программа поддержки специалистов, которые едут работать в новые регионы?

- Да, это должна быть большая социальная программа на уровне государства, не ведомственная. Если бы эта инициатива была поддержана, мы бы предложили уже конкретные планы. Но в целом это поддержка специалистов в вопросе обеспечения жильем. Потому что людям, которые приезжают из других регионов, и тем более с семьями, нужно где-то жить. Возможно, это должны быть какие-то сертификаты на строительство жилья. А также дополнительные социальные выплаты в целом для всех жителей этих регионов. Кроме того, мы предполагали предложить повышение уровня зарплат для специалистов с высшим образованием. То есть установить своего рода планку. Как есть планка МРОТ, также есть планка МРОТ для специалистов с высшим образованием. Это бы повысило престиж высшего образования как такового.