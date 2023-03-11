Избавились от гривны

Физлица могут обменять гривны на рубли в любом отделении банка.

ГДЕ МОЖНО ОБМЕНЯТЬ ДЕНЬГИ

- Жители Запорожской области могут обменять украинскую валюту на российские рубли в офисах Промсвязьбанка, ЦМР Банка и МРБ-Банка. Обмен осуществляется по курсу, установленному банками. Ограничений на объем валюты при обмене нет, - прокомментировали в пресс-службе правительства региона.

А вот для предприятий региона и юрлиц были более строгие условия. Так, они должны были полностью перейти на российские рубли до 1 апреля. И с этой задачей все справились даже раньше срока.

- Гривна в регионе вышла из оборота, и продлевать срок ее сдачи для предприятий нет необходимости, - подчеркнул заместитель председателя Совета министров по экономике и финансам администрации Запорожской области Андрей Козенко.

По последней информации, в филиалы российских банков, работающих в регионе, юридические и физические лица уже сдали 119 миллионов гривен.

Сегодня ценник в магазине с указанием цены в украинской валюте - серьезное нарушение. Ею уже нельзя расплачиваться.

ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

К слову, после референдума для предприятий изменилась не только валюта для расчета. Производители впервые за долгие годы начали получать помощь от государства. Один из примеров - молокозавод в Мелитополе. На предприятии трудятся больше 100 человек. А 300 контрагентов завода расположены не только в Запорожской, но и в Херсонской области. В планах - расширить и линейку выпускаемой продукции, и географию сбыта. Благодаря господдержке, уверены сотрудники молочного комбината, будут достигнуты самые амбициозные цели.

- Мелитопольский молокозавод - известное предприятие. Но и оно нуждается в «перевооружении». Нуждается в государственной поддержке. Это надо для того, чтобы, во-первых, не только удовлетворять потребности области, но выходить и на другие рынки страны. Сегодня наша задача - понять, что необходимо еще производить. К примеру, однозначно нужно делать детское питание. И государство поддерживает это предприятие, - подчеркнул Андрей Козенко.

За счет бюджета для молокозавода приобретена часть нового дорогостоящего оборудования. Это позволило в разы облегчить работу цеховикам.

Сами сотрудники говорят о работе на предприятии с гордостью. И молоко, и кефир, и масло - все, что производят здесь, - натуральное, без красителей и консервантов.

- Часть молока берем у населения, а часть - у хозяйств. Долгое время мы работали на оборудовании, доставшемся от Советского Союза. А сейчас мы уже приобрели автомат розлива на два рукава, сепаратор в маслоцех. Это все - затратные вложения. Еще территорию облагораживаем. Идет ремонт на проходной, поменяли все окна, стены привели в порядок. В общем, движемся в светлое будущее, - с гордостью рассказала начальник лаборатории Мелитопольского молокозавода Галина Волченко.