Владимир Путин: Россия - это страна возможностей и созидательного потенциала нашего народа. Неисчерпаемого потенциала

Владимир Путин.

Общение Президента РФ с простыми жителями страны - уже устоявшаяся традиция. Глава государства напрямую говорит с людьми о том, что их волнует, тем самым показывая, что в первую очередь для него важно мнение народа, на которое он и ориентируется в своих дальнейших решениях. Не стала исключением и встреча с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника», прошедшей в режиме видеоконференции, в ходе которой Президент России дал старт Году педагога и наставника.

- Именно в вашу честь, в честь ваших коллег из всех регионов нашей большой страны, сотен тысяч замечательных, преданных своему делу людей, причем разных поколений, 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. И прежде всего это замечательный повод сказать вам спасибо, - сказал в начале обращения к учителям Владимир Путин. - Уверен, всех нас объединяют самые искренние чувства благодарности и признательности к своим учителям, которые помогали нам в начале жизненного и профессионального пути, делились не только знаниями, но и душевной теплотой, гордились нашими победами, из которых, как говорил поэт Андрей Дементьев, и слагается счастье учителя. И конечно, задача, смысл проведения Года педагога и наставника как раз и состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи, нашему будущему. Убежден, нужно больше рассказывать о том колоссальном вкладе, который внесли и вносят сегодня учителя, наставники в успех и достижения всей страны.

Историческая миссия отечественной системы образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны. Эти ценности воплощены в трудах наших великих педагогов, которых знает весь мир, - это Макаренко, Сухомлинский и другие, в каждодневном подвиге учителей поколения Великой Отечественной войны, в подвижничестве мастеров производственного обучения, которые вместе со своими воспитанниками поднимали заводы, предприятия в послевоенное время. Слово, мудрость педагогов вдохновляли учеников на научные, технологические триумфы, спортивные рекорды и так далее, служили надежным ориентиром в труде, в избранной профессии в пору самых сложных и тяжелых испытаний.

Солдаты и офицеры армии России, воспитанные нашей школой, нашими учителями, наставниками, мужественно, героически исполняют свой долг, защищают Россию, наших людей, защищают от неонацистов и от террористов - таких, которые восемь лет мучили и убивали людей на Донбассе, таких, которые в Москве убили Дарью Дугину, таких, которые совершили очередной террористический акт, очередное преступление: проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, - «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним (во время нападения неонацистов на приграничные села Брянской области 2 марта был убит местный житель и ранен десятилетний ребенок. - Ред.). Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка. Вот цитата нашего выдающегося педагога Константина Дмитриевича Ушинского, 200 лет со дня рождения которого отмечаем в этом году. Он называл «невыносимым насильем» попытки отнять у народа его язык, оборвать ту самую «прочную связь, соединяющую поколения в одно великое историческое живое целое».

Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты и их хозяева. Уверен, что и о преступлении нацистов в Брянской области эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю: ничего у них не получится - мы их дожмем.

Учителя России воспитали достойных учеников, защитников Отечества. Своим примером вы научили их отличать подлость от правды, предательство - от честности и справедливости, привили им по-настоящему великое, определяющее всю нашу жизнь чувство глубокой, искренней любви к Родине.

ГЛАВНОЕ

Используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования - это чрезвычайно важная, базовая абсолютно вещь. Причем будем это делать на всех ее уровнях - от школы до колледжей и вузов.

По всей стране будем наращивать потенциал педагогических вузов, университетов, научных центров, развивать движение наставников. В условиях стремительных технологических изменений именно такой личный контакт позволяет быстрее передавать от учителя к ученику лучший опыт и знания, вместе работать над решением нестандартных задач - в системе образования, на производстве, в науке, во всех сферах жизни.

С 1 сентября 2023 года в школах начнут действовать единые, обязательные к применению федеральные образовательные программы по общественно значимым дисциплинам, предметам, таким как русский язык, литература, география и, конечно, обществознание и история. Качество преподавания этих дисциплин на всех уровнях образования будем повышать.

Мы стремимся открыть больше путей для самореализации подрастающего поколения, чтобы молодые люди брали на себя ответственность, участвовали в развитии своих регионов, городов, поселков, деревень. Свою гражданскую зрелость, готовность к выполнению по-настоящему взрослых, серьезных задач наши школьники, студенты уже доказали волонтерскими, экологическими, творческими инициативами, в том числе в рамках Российского движения детей и молодежи.

Будем расширять созданную за последние годы линейку конкурсов, проектов платформы «Россия - страна возможностей» и по другим направлениям будем работать таким же образом. Продолжим реализацию программы «Регион для молодых». Ее задача - формировать пространство для молодежных инициатив в субъектах Федерации.

Поддержим научные, образовательные, молодежные обмены, общение нашего юного поколения со своими сверстниками из других государств. На одной из встреч с учащимися вузов прозвучало предложение провести уже в четвертый раз в истории нашей страны Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Все, что мы делаем, в самом широком смысле этого слова - в демографии, образовании, экономике, в сфере безопасности, - подчинено главному: чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране. В открытом диалоге будем искать наилучшие решения, направленные на повышение социального статуса педагогов, наставников, на формирование современных условий вашего труда, возможностей для обмена опытом.