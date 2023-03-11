Джон Макинтайр.

Джон Макинтайр около года назад прибыл на Украину. Молодой наемник, который успел послужить и в Иностранном легионе в разных точках незалежной, и в националистическом формировании «Карпатская сечь», в итоге не выдержал царивших там порядков (которые к тому же противоречили его левым, антифашистским убеждениям) - и перешел на российскую сторону.

- Там у всех татуировки с нацистской символикой, - рассказывает наемник из Штатов про бывших сослуживцев. - Меня расспрашивали насчет моих взглядов. Я признал, что я антифашист и приехал «сражаться с российскими империалистами и нацистами». Надо мной только посмеялись, сообщим мне, что «русские не нацисты, это мы нацисты».

Джон сообщил, что многие в Иностранном легионе и все поголовно в «Карпатской сечи» используют фашистские приветствия. Особо отмечал в этом плане наемников из Чехии и Хорватии.

Кроме него, воевать на стороне киевского режима прибыло немало американцев.

- Когда я находился в Иностранном легионе, видел там представителя военной разведки из ВМС США, - признает Макинтайр. - Да он особо не шифровался. У него были предоставленные ЦРУ телефон спутниковой связи и компьютер. Каждый день он кому-то звонил. Знаю, что получал сведения о позициях войск противника.

Джон был свидетелем, что его страна поставляет на Украину не только всевозможное оружие, но и данные со спутников о координатах российских частей. А ВСУ и наемникам остается только стрелять туда, куда укажут заокеанские «инструкторы». Притом он видел и слышал о том, что на черный рынок в 2022-м уходило огромное количество противотанковых комплексов Javelin, винтовок М4 и пулеметов М240 Bravo. Украинские командиры, по словам Макинтайра, «их получают и перепродают».

«Дикий гусь» из США рассказал, что, когда он с группой других наемников прибыл во Львов, их разместили в подвале школы, а над ними поселили группу цыган - чтобы в случае ракетного или бомбового удара все выглядело так, что «русские разбомбили беженцев». По такой же схеме наемников размещали в Харькове.