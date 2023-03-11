Запад советует Киеву бросить Артемовск

Вопреки прогнозам западных экспертов снарядов у наших хватает. И бьем точно!

То, что происходит в начале марта в зоне специальной военной операции, продолжает подтверждать непреложный факт: даже наращиваемая поддержка Запада не дает возможности Киеву эффективно противостоять Москве в решении ее задачи по денацификации и демилитаризации Украины.

ПОЧЕМУ СЫПЯТСЯ АВИАЦИЯ И ПВО

По данным Минобороны России, «Западная» группировка войск на Купянском направлении при поддержке армейской авиации и артиллерии утюжила противника в районах Новоселовского в ЛНР, а также Гряниковки, Тимковки и Табаевки в Харьковской области. ВСУ потеряли там до роты, один танк и шесть автомобилей - лишь за одни сутки.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» била врага в районе Ямполовки в ДНР, в Червонопоповке и в Кузьмино в ЛНР, где потери украинской стороны составили до полутора рот, две БМП, пять бронемашин и РСЗО «Град».

На Донецком направлении «Южной» группировкой войск и авиацией за сутки выведено из строя почти полтысячи солдат и офицеров убитыми и ранеными, один танк, три БМП, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20 и одна американская артсистема М777.

Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях отработала в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Новополь в ДНР, Щербаки и Каменское Запорожской области. Противник потерял до 80 бойцов, один танк, две бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-20.

На Херсонском направлении нивелировано свыше 70 украинских военнослужащих, 20 автомобилей, одна М777 производства США и гаубица Д-30.

В районе Дружковки ДНР уничтожен радиолокатор наведения ракет ЗРК С-300, а истребительной авиацией ВКС России за сутки сожжены два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в Суворово в ДНР и в Покровском Днепропетровской области.

Еще один Ми-8 повержен нашими силами ПВО в районе Новоселовки Запорожской области. И это не считая 12 сбитых реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 11 беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, ЛНР и ДНР.

В целом к 4 марта с начала СВО было уничтожено 394 самолета, 215 вертолетов и 3324 беспилотных летательных аппарата противника, а также более 8 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

БАХМУТСКИЙ КОТЕЛ

По данным из источников по обе стороны противостояния, украинцы готовятся к отходу из Артемовска (Бахмута) под угрозой попадания в большой котел.

Притом из заявлений руководителей киевского режима все очевиднее, что сейчас их сопротивление в Артемовске носит скорее политический, нежели военно-тактический характер. Линии обороны за пределами Артемовска украинцы, в общем, по их данным, подготовили. И остающиеся войска «бахмутской группировки» туда еще можно попытаться вывести. Но Киеву, похоже, нужен очередной символ «героического сопротивления» - какой режим пытался соорудить прошлой весной из Мариуполя.

Сейчас подразделения ВСУ и иностранные наемники стараются замедлить продвижение штурмовых отрядов российской стороны. На днях стало известно, что железнодорожный мост был взорван на северо-востоке города. Автомобильная переправа, ведущая в соседний город Часов Яр, уничтожена украинскими подразделениями на северо-западе Артемовска. Кроме подрыва моста через реку Бахмутку, был подорван мост через канал возле пруда 8-й ставок.

С 27 февраля по 3 марта подразделения четырех крупных соединений ВСУ в районе Артемовска (Бахмута) - 61-й пехотной бригады, 8-го полка оперативного назначения, 57-й мотопехотной бригады и 125-й бригады территориальной обороны - потеряли около 600 человек убитыми и ранеными.

Однако складывается впечатление, что в Киеве больше опасаются не огромных потерь, а того, что в руки российских подразделений попадут серьезные склады боеприпасов, расположенные в этих районах, - десятки тысяч снарядов, мин, зарядов к гранатометам.

В городской застройке Артемовска несут колоссальные потери от атак российских штурмовиков украинские мобилизованные и бойцы теробороны - в отличие от наемников.

Попавших в плен бойцов ВСУ показал в очередном видео из Бахмута основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он, обратившись к шестому президенту незалежной, предложил вывести украинские войска из Артемовска ради сохранения жизней сограждан Зеленского.

По поступающей в эти дни информации, блокирование города практически завершено. Если Зеленский и его генералы не примут предложение российской стороны, то в котле окажется многотысячная группировка ВСУ.

В начале марта поступала информация, что часть командиров украинских подразделений, чьи войска сейчас находятся в Артемовске (Бахмуте), выходили на связь с российскими представителями с просьбой предоставить коридор для выхода из города.

По последним данным, наши штурмовые части вели ожесточенные бои за последнюю крупную трассу в Артемовск. С востока российские бойцы дошли практически до центра города.

Притом о полном и плотном окружении 4 - 5 марта речь вести еще было преждевременно. В эти холодные мартовские дни оставалось еще немало мелких дорог, лесополос и полей, через которые ВСУ могли покинуть изнемогающий под огнем город. Серьезно разнились данные о численности группировки, которая оставалась в городе: по одним сведениям, бои вели 10 - 15 тысяч украинских военных. По другим данным, в городе активное сопротивление оказывали до 3 тысяч бойцов ВСУ.

Но сколько бы их ни было - судьба хорошего не сулит.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Все больше скептических замечаний о боеспособности киевского режима и его войск раздается на Западе.

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning сообщил, что Украина проигрывает на поле боя, а санкции Запада не привели к ожидаемым результатам. Рикардс пишет следующее: «Увеличение поставок американского оружия Украине ошеломляет. Мы начали с ПЗРК Stinger, которые сбивают ракеты, ПТРК Javelin являются мощным противотанковым оружием. Затем мы предоставили HIMARS, тяжелую артиллерийскую установку большой дальности с высокоточными снарядами». Но при всем при том все равно «Украина серьезно проигрывает войну». Причина этому, как считает эксперт, то, что «Россия медленно и методично изматывает украинские силы на широком фронте».

Говоря об Артемовске, экс-советник ЦРУ считает, что потеря этого города «станет значительным поражением для Украины», так как сильно ослабит линию обороны в Донбассе. Кроме того, если российские военные окружат город, то в ловушку попадут, по его сведениям, до 20 тысяч украинских солдат.

«Если России в конце концов удастся прорвать эту последнюю линию, между этой линией и рекой Днепр будет очень мало препятствий, чтобы российские войска остановить», - пишет Рикардс.

Ему вторит другой западный эксперт.

- Я скептически оцениваю шанс на то, что к осени Украина отвоюет все территории, которые потеряла после 2014 года, а потом после 24 февраля прошлого года, - полагает генерал Андор Шандор, бывший начальник Военной разведывательной службы Чешской Республики.

Он говорит о тактике российских сил следующее: «Русские упорно выигрывают время и хорошо знают, что им это даст».