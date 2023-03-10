Права тех, кто воюет за правду, должны быть защищены

Лидеры всех фракций в нижней палате парламента РФ, а также ряд депутатов и сенаторов РФ внесли в Госдуму поправки в Федеральный закон «О ветеранах» Фото: REUTERS

ПРАВА ГЕРОЕВ

Наибольшие выплаты положены Героям России (к 31 декабря 2022-го такое звание было присвоено более чем 120 участникам СВО). Ежемесячная денежная выплата военнослужащему, получившему это звание, - 74 619 рублей. Можно заменить выплату на льготы - посещение санатория, медуслуги, проезд, ЖКХ. Герой России помимо ежемесячной денежной выплаты получает 42 654 рубля при присвоении очередного воинского звания, 16 тысяч рублей - единоразово в качестве доппомощи, прибавку к пенсии. В случае смерти Героя России (не в бою) его близкие получают однократную выплату в размере 20 тысяч рублей и впоследствии ежемесячную доплату в размере 8 тысяч рублей.

Военнослужащие, награжденные орденом Мужества, при получении награды получают выплату в пять должностных окладов. При увольнении со службы им на один должностной оклад увеличивается выходное пособие.

Награжденные медалью «За отвагу» получают разовую выплату в размере пяти окладов. При увольнении со службы военным с такой наградой выплачивают выходное пособие в размере одного оклада.

СЕМЬИ НЕ ЗАБЫТЫ

Семьям мобилизованных льготы, как правило, устанавливают на уровне региона. В частности, семья мобилизованного освобождается от пеней за просрочку оплаты ЖКХ, взносов на капремонт. А выплаты, положенные членам семьи мобилизованного, освобождены от НДФЛ.

Дети мобилизованных имеют право внеочередного зачисления в детсады или перевода в учреждение, расположенное ближе к месту жительства. Семьи освобождены от оплаты за посещение детсадов, кружков и секций допобразования. Школьникам предоставляют бесплатное питание - завтрак и обед, студентам колледжей - обед.

Семьи мобилизованных, независимо от места проживания, могут обратиться на специальную горячую линию Минобороны РФ по номеру 122.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Лидеры всех фракций в нижней палате парламента РФ, а также ряд депутатов и сенаторов РФ внесли в Госдуму поправки в Федеральный закон «О ветеранах».

Законопроектом предлагается установить единую систему прав, льгот, соцгарантий и компенсаций для участников боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР начиная с 2014 года и до принятия республик в состав России.

Авторы инициативы подчеркивают: «В ДНР И ЛНР граждане, принимавшие участие в военных действиях в соответствии с решениями их органов исполнительной власти, выполняли конституционный долг по защите Отечества. Многие получили ранения и другие увечья. За проявленные мужество и отвагу они отмечены наградами органов госвласти ДНР и ЛНР». Но теперь они - граждане РФ (некоторые отмечены и наградами России).

Пока же, по данным депутатов, большинство правовых вопросов (оформление соцльгот, статуса добровольца и иных) бойцам Донбасса приходится решать самим - как правило, у частных юристов, а значит - за свой счет. А это недешево.

Депутаты от всех пяти фракций Госдумы также внесли законопроект, принятие которого предоставит участникам и ветеранам спецоперации и членам их семей право на бесплатную помощь государственных юридических бюро или адвокатов.