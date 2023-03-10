Всей страной - за наших, за победу

«И, значит, нам нужна одна победа… Одна на всех - мы за ценой не постоим...»

В ролике сменяются кадры и города. Мурманск, Запорожская область, Чеченская Республика, Херсонская область, Тыва, Астрахань, Севастополь… Женщины в национальных костюмах, казаки, кадеты в черных беретах, юнармейцы - по одной строчке в едином порыве исполняют песню, финальный припев которой подхватят в «Лужниках», на концерте, посвященном всем участникам СВО. Музыка в это непростое время становится настоящей объединяющей силой, она - везде.

«Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне…» - звучащим со сцены словам песни группы «Кино» в зале подпевают бойцы мотострелковой дивизии. У них это получается очень искренне - будто друг с другом разговаривают. Ансамбль песни и пляски ЦВО уже не первый раз приезжает сюда, в пункт временной дислокации российских военнослужащих.

- Уже не в первый раз приехали к ребятам. Приятно видеть знакомые лица, подарить им радость, хорошую музыку, поднять настроение, - говорит солистка Елена Лупушор.

А в финале концерта на сцену поднялся один из бойцов.

- Я тоже сегодня не удержался, спел со сцены нашу бригадную песню, ее написал Кочегаров, заслуженный писатель Республики Мордовия - написал в блиндаже, на передней линии обороны, - говорит боец с позывным «Винт».

В эти дни патриотические песни звучат по всей стране. Концерт во славу защитников Отечества 24 февраля прошел в Белогорске - в детской школе искусств пели о любви к Родине, о воинской службе, о подвиге. А все собранные на концерте деньги отправили в городской фонд помощи бойцам СВО. Песни «Времени героев» посвятили и в столице Северной Осетии. На сцену в Цхинвали вышли популярные артисты и художественные коллективы республики, а все собранные средства также были направлены в фонд Народного фронта, 58-й армии и участников СВО.

В стороне не остаются и известные музыканты. В начале марта вышел новый альбом группы «СерьГа» - солист Сергей Галанин рассказал, что посвятил его спецоперации. В основу композиции «Будем жить» вошли стихи донецкого автора-исполнителя Владимира Скобцова.

Конечно же, за ленточку бойцам летят не только песни, но и письма - нескончаемым потоком, от родных и раньше незнакомых людей, но искренние, настоящие, которые читаешь со слезами на глазах.

- Спасибо за ваши письма, мы их читаем каждый день со слезами на глазах. Это очень трогательно, их очень много. Мы их обязательно раздадим всем нашим бойцам, соплеменникам, боевым товарищам. Передаем вам всем большой привет, скоро вернемся домой, ждите, - отвечает на послания от детей Амурской области один из бойцов края.

Свои теплые пожелания и слова благодарности передали бойцам СВО и дети из Болгарии. Детские письма пришли в адрес организации в Крыму, и уже оттуда их передали в зону СВО.

- В них дети называют наших военнослужащих освободителями, и это неспроста, ведь именно русский солдат в свое время также освобождал Болгарию - сначала от османского ига, а затем от фашистских захватчиков, - рассказал глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

А вот участник СВО из Кисловодска организовал поисковую операцию, чтобы лично сказать «спасибо» школьнице Эвелине Селиной за письмо, которое стало для него талисманом. Боец привез листок бумаги домой и передал его в музей, а теперь верит, что сможет найти девочку.

Весточку от блокадницы, пережившей ужас осады Ленинграда во время Великой Отечественной войны, получили бойцы мотострелковой дивизии на СВО. Алиса Константиновна Большакова рассказала о нелегком детстве и провела параллели с нынешним временем. Она пожелала удачи ребятам и попросила «обязательно вернуться домой, как ее отец».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Антироссийская акция в Берлине оказалась антивоенной

Выставленный около посольства России в Берлине подбитый танк, который должен был стать частью антироссийской акции, вызвал негодование у многих немцев и жителей этой страны. Танк, который должен был стать мемориалом в поддержку укронацистов, завалили тысячами красных роз. В это же время у Бранденбургских ворот прошел антивоенный митинг, участники которого призывали власти не поставлять оружие в зону конфликта, так как это не способствует мирным переговорам.

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Съемочная группа из Франции показала, как в Самаре поддерживают СВО

В конце февраля 2023 года в Самару прибыли журналисты из Франции. Иностранная съемочная группа показала работу самарских волонтеров, которые поддерживают участников специальной военной операции.

Корреспонденты из Франции два дня гостили в областной столице. Поездка была рабочей. Они прибыли в город на Волге, чтобы показать, как местные жители поддерживают

бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Журналисты рассказали о сборе гуманитарной помощи, патриотическом проекте и простой человеческой поддержке. Наши волонтеры приняли их с теплотой. И не зря. Французы доверие оправдали. По словам жены самарского генерала Екатерины Колотовкиной, встреча получилась душевной.

- Очень позитивные ребята. Мне понравилось с ними работать. Мы угостили их борщом, звали в следующем году на рыбалку, - улыбается Екатерина. - Расстались очень тепло, долго обнимались. Женщина-корреспондент даже подарила мне бусы.

По словам самарчанки, французские журналисты были в Донбассе и видели происходящее своими глазами. Они признались: в сторону России настроены патриотично. И были приятно поражены тем разнообразием поддержки, которую оказывают жители страны своим военнослужащим: в Самаре им показали и производство печей для фронта, и волонтеров, которые сами шьют балаклавы, делают маскировочные сети и много других необходимых на территории СВО вещей.