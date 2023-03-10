Ты мой герой!

Боец, вернувшийся из зоны спецоперации, знакомит школьников с основами тактической медицины. Фото: t.memolodezhkubani

Каждая школа гордится своими знаменитыми учениками. Когда выпускник достигает высот в избранной профессии и делает успешную карьеру, обычно добрым словом вспоминают его учителей по профильным предметам. Однако не меньшую роль педагоги-наставники играют в становлении личности в целом. Ведь воспитать ребенка добрым, порядочным и отважным человеком, патриотом своей страны - это очень большой и кропотливый труд. Именно такие люди во все времена стояли на страже безопасности и благополучия России. И сегодня показывают героизм и готовность отдать жизнь за интересы Родины те, кому доверено выполнять важную миссию в специальной военной операции на Украине.

Не зря 2 марта президент Владимир Путин вручил госнаграды педагогам, воспитавшим учеников, которые в разные времена получили звание Героя РФ во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и в ходе СВО.

Живой пример

Наставничеству в отечественной системе образования всегда уделялось особое внимание на всех уровнях - от школы до колледжей и вузов, ведь это, как отметил глава государства, обращение к будущему. Для такой работы выбирают людей, жизненный и профессиональный опыт которых дает ребятам верные ориентиры.

А недавно на уровне руководства страны было решено привлечь к воспитанию нового поколения тех, чья доблесть не подлежит сомнению, - военнослужащих и мобилизованных, вернувшихся из зоны спецоперации. Из первых уст ребята узнают о фронтовом быте, вооружении нашей армии, ведении боевых действий, имеет ли настоящий мужчина право на страх, и почему необходимо отстаивать интересы России. Кроме того, они получат важные навыки.

Такая практика, с одной стороны, даст возможность молодежи общаться с настоящими героями, которые станут для них примером, а с другой - поможет бойцам адаптироваться к мирной жизни и включиться в патриотическое воспитание юношей и девушек.

- Патриотизм - это преданность и любовь к Родине. Выражаться они должны не в пространственных суждениях, а в конкретных действиях. На наш взгляд, цель современного патриотического воспитания - научить новое поколение быть полезным своему региону, стране. И не просто научить, а воспитать в них это желание, - уверен директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев.

О старте наставнического проекта «Твой герой» сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. На первых порах планируется начать обучение работе с детьми 200 человек, которые после демобилизации выразили желание попробовать себя в роли наставников, педагогов и воспитателей. Занятия будут проходить в Центре знаний «Машук». После окончания обучения военные смогут работать в центрах патриотического воспитания, организациях высшего образования, молодежных центрах, детских лагерях, военно-патриотических клубах и объединениях.

- На уроках патриотического воспитания, как правило, обсуждаются важные исторические события в стране. Но форма подачи такого материала обычно не вызывает интереса аудитории, - отмечает директор рязанской средней школы Татьяна Гречанинова. - На мой взгляд, гораздо лучше было бы устраивать встречи с героями - уроженцами городов и сел, где расположены учебные заведения. Участников ВОВ осталось совсем мало, но есть ветераны других войн, например, современные герои СВО. Такой формат вызывает больший интерес, чем пересказ страниц учебников.

Проект стартует уже 16 марта и будет реализован программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

История в лицах

Сохранять память подрастающего поколения о героях-современниках, их судьбах и подвигах помогают патриотические акции регионального и общероссийского масштаба. На стенах школ размещают мемориальные доски с именами проявивших себя в боях выпускников, открывают в честь бойцов музеи.

В школах, которые окончили награжденные солдаты и офицеры, устанавливают парты с размещенными на них QR-кодами. По ссылке можно попасть на официальный портал, на котором опубликована информация о героях. Фото: edusite.ru

- Очень важно открывать памятные доски с информацией об участниках специальной военной операции, выпускниках школ. В честь не только погибших, но и тех, кто совершил подвиг, - считают педагоги.

При поддержке партии «Единая Россия» в стране несколько лет назад запустили масштабный образовательный проект «Парта Героя». В школах, которые окончили награжденные солдаты и офицеры, устанавливают парты с QR-кодами, которые ведут на официальный портал, где опубликована вся информация о героях. Чести сидеть за такой партой удостаиваются ученики, имеющие успехи в учебе, победители олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских проектов, спортивных соревнований.

Кроме того, как заявил Сергей Кириенко, в каждом освобожденном регионе РФ необходимо создать музей «Моя Россия - моя история», чтобы сохранить «память о происходящих событиях в Донбассе и Новороссии».

Фото: tuapsevesti.ru

- Чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им силы. Это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений. Но ребятам будет легче работать и выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины! - отметил президент Владимир Путин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сегодняшний день в России работает 83 региональных и 1057 муниципальных Центров патриотического воспитания, 31 242 военно-патриотических клуба и 2469 объединений в регионах, где после переподготовки могут работать демобилизованные участники СВО.