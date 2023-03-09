Ремонтные бригады из Омска продолжают восстановительные работы в Стаханове в ЛНР

Омская область продолжает восстанавливать Стаханово. Фото: t.me/mptkomsk

Омская область продолжает оказывать помощь подшефному Стаханову в Луганской Народной Республике. В городе трудится специальная бригада омского муниципального предприятия «Тепловая компания», в которую вошли главный инженер теплогенерирующего комплекса, электрогазосварщик, слесари по обслуживанию тепловых пунктов и водитель.

- Помимо прямых обязанностей, помогаем коллегам из смежных подразделений, - рассказывает главный инженер Сергей Гранкин. - Никаких разногласий и вопросов не возникает. Каждый, кто трудится на восстановлении Стаханова, понимает, что вместе мы помогаем нашим людям и вносим вклад в общее, большое дело.

В первую очередь сотрудники омской «Тепловой компании» занялись конструированием и монтажом модульных теплоузлов, восстановлением теплосетей и обеспечением полноценной готовности Стаханова к будущему отопительному сезону.

В городе уже восстановлено 10 социальных объектов и около 200 жилых домов. Фото: Правительство Омской области

Командировка омичей по графику завершается уже в следующем месяце, однако специалисты при необходимости готовы и дальше помогать жителям города Республики.

- Спасибо строителям из Омска за помощь в восстановлении нашего родного города, - благодарит специалистов горожанка Ирина Онищенко. – Благодаря им Стаханов становится лучше и комфортнее для жизни.

Соглашение о сотрудничестве города Стаханов и Омской области было подписано в конце июля прошлого года. За менее, чем полгода омские ремонтные бригады восстановили в подшефном населенном пункте 10 социальных объектов и около 200 поврежденных украинскими обстрелами жилых домов.

В этом году, кроме всего прочего, омичи возьмутся за ремонт дорог в Стаханове.

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