Сергей Кравцов: Спасибо учителям!

Сергей Кравцов.

Система образования заработала

- Президент России Владимир Путин подписал закон об интеграции новых регионов в образовательную сферу страны. Расскажите, пожалуйста, какая работа уже ведется в этом направлении? Можно ли говорить о каких-либо значимых результатах в конкретных регионах: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях?

- Самый значимый результат - там, где удалось отодвинуть линию фронта, вновь появилась и заработала система образования, вот что по-настоящему значимо. Учителя смогли вернуться к занятиям, не боясь, что их посадят просто за то, что они преподают на русском языке. Детям вновь стали доступны учебники - не пропагандистские украинские брошюры, которые находили повсеместно после освобождения, а учебники, настоящие учебники.

О состоянии школ, детских садов, образовательных кружков можно говорить долго. Если в Луганской и Донецкой Народных Республиках коллеги постепенно подтягивались к нашему уровню, то состояние объектов и их материальное наполнение в Запорожской и Херсонской областях было удручающим. Сами директора и педагоги нам много говорили об этом. Поэтому все планы по восстановлению системы образования у нас были приняты так быстро и поэтому мы сразу взялись за инфраструктуру - вместе с Минстроем провели ремонтно-восстановительные работы в 500 школах. Оборудовали компьютерные классы, поставили спортивное оборудование и инвентарь, школьную мебель, новую литературу, пособия, карты и другие материалы.

Направили почти 500 школьных автобусов. Решили вопрос со школьным питанием - более 100 тысяч обучающихся 1 - 4-х классов сегодня в новых регионах получают горячее питание. Вместе с этим оборудовали школьные столовые, восстановили цепочку доставки питания до образовательных учреждений. Хотя это тоже очень сложный и большой процесс с учетом всех имеющихся ограничений.

Новенькие школьные автобусы стали «визитной карточкой» помощи большой страны.

Не оставили без внимания родителей и педагогов. Решение президента о единовременных выплатах в размере 10 тыс. рублей жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей положительно сказалось на подготовке семей к началу нового учебного года. Это конкретная и очень важная мера поддержки для родителей более 300 тысяч школьников.

Этим летом продолжим повышение квалификации педагогов и управленцев. Мы получаем очень много позитивных отзывов от коллег, ведь более 20 тысяч педагогов и руководящих работников с территорий уже повысили свой профессиональный уровень и готовы давать ребятам действительно качественные знания.

Наша страна - одна большая семья, это действительно так, и наглядное тому доказательство - тот факт, что, помимо прямой федеральной поддержки, новые регионы обзавелись поддержкой и от своих регионов-шефов. Это 54 субъекта РФ. Они участвовали в ремонтно-восстановительных работах, поставках оборудования, организовали отдых детей в оздоровительных учреждениях.

- Вы были в каждом из регионов. Что вас впечатлило, а что озадачило? Быть может, какие-то встречи вам особенно запомнились?

- Больше всего, наверное, запомнились самые первые встречи с учителями, а также те ребята, которые приезжали из разных уголков Донбасса к нам в педагогические вузы на «Университетские смены».

Им рассказывали, что у нас учителей берут только на срочный трудовой договор, что в российских школах нет ничего. А на практике оказывается все не так, как описывалось украинской стороной.

И вот, несмотря на сложнейшие условия, а теперь еще и угрозы со стороны киевского режима, Педагоги, и я бы хотел, чтобы вы написали это слово именно с большой буквы, остались честными и достойными людьми, став настоящим примером для их учеников.

А дети... детей дурили не меньше. Те ребята, которые были на «Университетских сменах» в Туле из Старобельска (ЛНР), и это чистая правда, до конца смены не могли поверить, что Крымский мост существует. И самое страшное (как сеяли вражду между двух народов и переписывали историю), не могли найти Украину на карте СССР.

Перепись школ

- Как вы бы оценили состояние школ на новых территориях? Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях от посещения образовательных учреждений - что больше всего удивило?

- Я проехал много городов на освобожденных территориях, посмотрел учебники… Какие задачи были у системы образования киевского режима? Первое - антироссийская пропаганда, противопоставление двух братских народов (это большая трагедия). И второе - это формирование фактически не знаний, а рабочей силы. То есть преподавания математики, фундаментальной физики, химии не было в украинских школах.

Что касается отдельных школ, для меня было важно видеть, что педагоги, школьники, студенты - все были заинтересованы в нас. Может, да, смотрели на каком-то этапе с опаской. Но были открыты, старались помочь даже в каких-то бытовых вопросах. И благодаря этому очень быстро случились подвижки. Тем более когда школа на глазах восстанавливается, становится более современной, то это тоже меняет отношение местных жителей.

Кстати, буквально недавно мы завершили такую своего рода «перепись» школ и детских садов, теперь анализируем эту информацию, чтобы двигаться вперед, понимать, какие ресурсы нужно нам задействовать в том или ином регионе или даже в муниципалитете. Где-то остаются вопросы по питанию, где-то нужны еще учебники, где-то работы на коммунальных сетях. Сегодня ситуация находится на контроле. Даже могу сказать, что в планах ремонт еще более 300 объектов - это школы, детские сады, организации СПО.

Еще одно важное направление - создание флагманских школ. То есть таких обновленных организаций, где ребята учились бы по самым передовым методикам и на базе достойной инфраструктуры. На такие школы могли бы равняться другие учреждения. Они были бы инициаторами распространения лучших практик в регионах. Таких школ в Херсонской и Запорожской областях к началу нового учебного появится около 10. В отобранные школы поставят свыше 500 позиций нового учебного оборудования, а также будут проведены ремонтно-восстановительные работы: для учительских, кабинетов гуманитарного направления и математики, начального образования и лабораторий физики, химии, биологии, кабинетов психолога.

Роль наставника в последние годы особенно важна.

Учимся друг у друга

- Наверняка у региональных учителей и наставников есть множество своих идей и уже сформулированных наработок. Будет ли учтена специфика каждого отдельного региона при реализации образовательной политики на местах?

- В каждом регионе, более того, в каждой школе есть свои особенности, практики, передовые идеи, которые основываются не только на отдельном образовательном опыте, но также и на специфике региона, традициях, ценностях. Важно не упустить это и дать возможность школам, учителям сохранить уже существующие и применяемые наработки, при этом не забывая про единые стандарты.

Закон об интеграции новых регионов в образовательную сферу страны позволит систематизировать всю работу по повышению качества инфраструктуры и содержания образования в новых регионах, сформировать основу для дальнейшего развития. Сейчас прорабатываем отдельные подзаконные акты, и определяющую роль в их создании играют коллеги на местах, учителя, родители. Именно к ним мы в первую очередь прислушиваемся, анализируем их вопросы и стараемся дать решения, распространяя лучшие практики суверенной отечественной системы образования.

Ведь прямой диалог очень важен, мы его уже выстроили. На каждом педсовете перед нынешним учебным годом в каждом новом регионе участвовали сотрудники министерства на самом высоком уровне. Более того, в ноябре прошлого года в Мариуполе, в школе № 1, состоялся общий педсовет всех четырех новых субъектов. Выслушали и профсоюзы, и работников школ, детских садов, учреждений допобразования. Спасибо учителям, они дали много полезной информации - как грамотно адаптировать нашу работу к местной специфике. Все их пожелания мы постарались учесть в программе социально-экономического развития новых регионов, которая сейчас разрабатывается по поручению главы государства. Только по линии образования направим на ее реализацию порядка 2 миллиардов рублей в 2023 году.

Главное - уважение к педагогам

- Этот год объявлен в России Годом педагога и наставника. Какие крупные мероприятия в рамках Года запланированы на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2023 году?

- Год педагога и наставника, объявленный президентом нашей страны, это не только мероприятия. Это большая работа по повышению престижа профессии педагога. У нас более 2 млн педагогических работников по всей стране, а с теми, кто является наставниками для кого-либо, эта цифра значительно возрастает. То есть масштаб мероприятий действительно большой.

По стране пройдут более 200 крупных событий. Обязательно приглашаем коллег участвовать в Московском международном салоне образования, Форуме классных руководителей, традиционной Большой учительской неделе, Форуме наставников, всероссийских форумах по предметным областям. И, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы Год педагога и наставника интересно прошел и в новых регионах. Здесь важно не нагружать педагогов дополнительной работой, а делать мероприятия полезными для них. Обязательно обсудим это с местными властями.

Если говорить более детально, то, например, на апрель запланированы Донецкий педагогический форум, Ассамблея «Педагог Луганщины», в Херсонской области стартует муниципальный профконкурс среди классных руководителей, в мае в ЛНР пройдет республиканский конкурс «Лучший тренер - преподаватель», а в Запорожской области - региональный фестиваль педагогического мастерства среди молодых учителей, в сентябре в ДНР откроются первые психолого-педагогические классы. Призываю всех моих коллег следить за анонсами на официальных ресурсах и активно участвовать в этих и многих других мероприятиях.

Учителя Запорожской области не теряли и не теряют оптимизма даже в самые сложные времена.

- Очевидно, что нам предстоит большая многолетняя работа по восстановлению и совершенствованию образовательной сферы новых территорий. Что, на ваш взгляд, нужно сделать в первую очередь? Какие задачи сейчас в приоритете у Минпросвещения РФ в этой части?

- В 2023 году мы продолжим обновлять образовательную инфраструктуру школ и колледжей новых регионов. Причем план уже есть, на три года. В него включены первые школы, которые по итогам нашего мониторинга требуют наиболее пристального внимания.

Еще у нас есть большой набор мероприятий нацпроекта «Образование», которые могут помочь новым субъектам приблизить работу системы образования к общефедеральному стандарту. Еще активней начнем проводить патриотическую и воспитательную работу.

Постепенно включаем новые регионы в другие программы - капремонт школ и создание в них новых мест, создание точек роста, кванториумов и других образовательных центров, производственных кластеров. Впереди большой путь, но, повторюсь еще раз, Россия - одна большая семья, и мы сделаем все, чтобы местные жители уже в самое ближайшее время ощутили и почувствовали себя по-настоящему дома, защищенными и развивающимися.

ВАЖНО

В ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область поставлено:

4 811 079 учебников за счет средств федерального бюджета;

999 компьютерных классов, 744 комплекта наглядных пособий (карты, таблицы, портреты ученых и другие материалы), 834 комплекта государственной символики, 14 737 единиц спортивного оборудования и инвентаря, 25 787 единиц школьной мебели;

494 школьных автобуса;

50 721 единица мебели и оборудования для столовых и пищеблоков.

Горячим питанием обеспечены 100 920 обучающихся 1 - 4-х классов.

Успешно реализован проект «Университетские профильные образовательные смены», благодаря которому 15 664 ребенка в возрасте 14 - 18 лет познакомились с российской культурой, посетили памятники отечественной истории. Программы детского отдыха и оздоровления в субъектах Российской Федерации, взявших шефство над отдельными районами новых российских регионов, прошли 24 109 детей.

Также 1079 детей из новых субъектов Российской Федерации отдохнули в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях «Международный детский центр «Артек», «Всероссийский детский центр «Смена» и «Всероссийский детский центр «Орленок».

В рамках подготовки к учебному году родители (законные представители) 311 291 школьника получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей.

Повышение квалификации прошли 20 397 педагогов и руководящих работников.