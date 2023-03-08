Паспортизация в ДНР будет ускорена

Оформить российские паспорта можно будет в многофункциональных центрах

С 13 марта на территории Донецкой Народной Республики возобновляется прием документов и выдача паспортов гражданина Российской Федерации в следующих территориальных подразделениях Миграционной службы:

г. Донецк, ул. Любавина, 4 (Ворошиловский район)

г. Донецк, ул. Куйбышева, 126 (Куйбышевский район)

г. Донецк, ул. Щорса, 104 (Киевский район)

г. Донецк, ул. Петровского, 252 (Петровский район)

г. Горловка, пр. Ленина, 237

Ясиноватая, ул. Октябрьская, 135а.

Также запланировано открытие дополнительных пунктов приема заявлений о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, размещенных на площадках многофункциональных центров и отделений «Почты Донбасса».

По словам первого заместителя председателя регионального правительства Рустама Мингазова, главная цель такого решения - ускорить паспортизацию, сделать процесс более гибким, решить проблему с очередями в отделениях миграционной службы.

Также в Министерстве экономического развития Республики пояснили, что вести прием людей в отделениях многофункциональных центров будут не сотрудники центров, а специалисты Миграционной службы.

570 тысяч жителей ДНР уже получили паспорта РФ

Подразделения миграционной службы, по данным на начало февраля, приняли от жителей Республики 614 тысяч заявлений на получение паспорта Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что более 470 тысяч человек подали заявления на вступление в гражданство России в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке». Еще 143 тысячи - в порядке, предусмотренном Федеральным конституционным законом «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики».

Всего с 2019 года гражданство Российской Федерации получили около 570 тысяч жителей Донецкой Народной Республики.

Прием граждан в подразделениях Миграционной службы осуществляется с 08.00 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) по талонам электронной очереди, которые жители Республики могут получить в терминалах, расположенных в каждом территориальном подразделении.

Подачу заявлений и документов жители Республики должны осуществлять в дату и время, указанные на талоне, о сроках выдачи документов граждан извещают в телефонном режиме.

Военнослужащие в Донецкой Народной Республике без очереди смогут получать услуги в миграционной службе и межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах транспорта. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, уточнив, что такая мера вызвана частыми обращениями военнослужащих. Соответствующее распоряжение уже дано.

- В этих ведомствах знают о проблеме и делают все возможное для ускорения процесса. Но сейчас не об этом. Наши военнослужащие точно заслужили, чтобы их принимали в приоритетном порядке. И этот вопрос уже решен, - отметил руководитель Республики.

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