Донецкий кузнец Виктор Михалев планирует подарить «Кувшин изобилия» Рамзану Кадырову Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкий кузнец Виктор Михалев создает уникальные работы из осколков и гильз. Каждая из них несет в себе какой-то особенный смысл. Удивительно, но металл, обработанный мастером, может рассказать целую историю, вызвать чувство и эмоции.

Недавно мастер закончил одну из композиций – он назвал ее «Горловская мадонна». Скульптура посвящена Кристине и Кире Жук, погибшим от украинского обстрела в 2014 году.

Горловская мадонна» - скульптура посвящена Кристине и Кире Жук, погибшим от украинского обстрела в 2014 году. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Горловская мадонна» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Когда украинские военные пошли на Донбасс с оружием, в наши семьи это принесло много горя и несчастья. Тогда, в 2014-2015 годах, было много обстрелов, много ужасных вещей происходило... В прошлом году, я увидел репортаж, в котором рассказывалось о гибели юной Кристины и ее 10-месячной дочки Киры Жук, меня это сильно тронуло. Я представил, как молодая мама с дочкой идут по улице, счастливым летним днем... и тут разрывы снарядов, и они погибают. Я решил сделать эту скульптуру в память о них, работа заняла почти два месяца, работать было тяжело, особенно морально. Скульптура трагическая, но я хотел показать не трагедию. Я хотел показать то, как эти люди радовались жизни... до того, как разорвались смертоносные снаряды, - говорит кузнец.

Горловская мадонна» - скульптура посвящена Кристине и Кире Жук, погибшим от украинского обстрела в 2014 году Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Скульптуру мастер планирует установить в Горловке, на месте трагедии. Михалев делал ее из осколков снарядов и гильз, а сам постамент держится на 100-мм снарядах пушки «Рапира».

- Работать с осколками и гильзами непросто, я даю этим предметам вторую жизнь. Они были сделаны, чтобы нести зло, смерть и разрушения, а теперь человек смотрит на работу и может рассуждать о ней: Как она сделана? Из чего? Почему? Что она символизирует? И так можно стоять, думать часами.

Сейчас мастер трудится еще над несколькими скульптурами. Одну из них - «Кувшин изобилия» - Виктор Михалев хочет передать большому другу Донбасса Рамзану Кадырову.

Донецкий кузнец Виктор Михалев планирует подарить «Кувшин изобилия» Рамзану Кадырову Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Я решил назвать эту работу «Кувшин изобилия». Я заложил в скульптуру идею об изобилии жизни, счастливой жизни, о которой мечтает каждый. Изобилие - это когда дома есть семья, счастье, благополучие, слышен детский смех, как дети играют, плачут, радуются - это большое счастье. Работа сложная, но я за нее взялся основательно и хочется побыстрее закончить, до конца марта планирую завершить и подарить ее Рамзану Кадырову, как дар от всего Донбасса, от донецкого трудового народа, - рассказывает Виктор Петрович.

Мастер говорит, что работа еще незавершенная, предстоит потрудиться, однако конечный результат того заслуживает.

- Работа будет очень красивой и уникальной, - говорит Виктор Петрович.

Розы Виктора Михалева актуальны в любое время года, но в преддверии женского дня они становятся особенно актуальными Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Работы Виктора Михалева актуальны в любое время года, но сейчас, кода совсем скоро наступит главный женский праздник, праздник весны и счастья, особенно актуальными становятся знаменитые розы Донбасса, выполненные из металла.

- В преддверии 8 марта каждый мужчина думает, чтобы подарить своей любимой женщине, девушке, маме, дочери, бабушке или просто дорогому человеку. Конечно, можно купить живую розу, она будет прекрасная, очень весенняя, жизненная. Но живая завянет через несколько дней, а эта роза будет стоять вечно. Когда пройдут годы, эта роза останется детям и внукам, - говорит кузнец.

Донецкий кузнец Виктор Михалев создает уникальные работы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Розы Виктора Михалева актуальны в любое время года, но в преддверии женского дня они становятся особенно актуальными Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Виктор Михалев создал уникальную звонницу из артиллерийских гильз, которые ему привезли из Мариуполя. Эти снаряды несли гибели и разрушения, но теперь, благодаря стараниям мастера, они излучают нечто доброе, символизирующее простую истину – добро всегда побеждает зло, после плохого – обязательно наступает хорошее.

- Работал я на наковальне и случайно зацепил гильзу. Мне понравился звук, но не было того резонанса. Я сразу понял, что нужно делать звонницу и из тех смертоносных орудий я все-таки выдавил звук – звук чистоты, мира, любви и доброты, - говорит Виктор Михалев. – Я играю каждый день! Мне это дает столько сил и энергии. Меня тянет сюда. Сначала не получалось, а сейчас я приловчился и силы приходят. Иван Охлобыстин приезжал, я играл для него, приезжали немцы, итальянцы, турки. Турки попросили меня сделать композицию из металла, который они привезут с мест землетрясения. Я согласился, теперь они будут решать, как это организовать.

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