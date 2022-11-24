В Мариуполе вновь появились троллейбусы

Троллейбус уже перевез первых пассажиров
Фото: Александр ИВАНОВ
Впервые после завершения боевых действий в городе появились троллейбусы. Эти машины работают без проводов — с помощью автономного хода с запасом 20 км они ездят по маршруту ТФД-Драмтеатр. Прорабатывается вопрос установки зарядных станций на конечных остановках в разных частях города. Это необходимо для расширения географии работы троллейбусов без контактной сети. Об этом сообщил мэр Мариуполя Константин Иващенко.
Специалисты планируют подготовить к работе еще 10 машин
Фото: Александр ИВАНОВ
На данный момент в Мариуполе идут восстановительные работы тяговых подстанций трамвая.
Троллейбусы ходят по маршруту ТФД — Драмтеатр через проспект Металлургов и подземный переход
Фото: Александр ИВАНОВ
Троллейбусы успешно прошли обкатку и уже перевезли первых пассажиров. Всего на маршруте работает четыре троллейбуса и один резервный. Автотранспортники планируют подготовить еще 10 машин.
В Мариуполе прорабатывается вопрос установки зарядных станций на конечных остановках
Фото: Александр ИВАНОВ
— Напомню, в ходе боевых действий городской троллейбусный парк был практически полностью уничтожен обстрелами нацистов. Поэтому считаю, что наши специалисты справились на отлично, — отметил мэр города.
Новая троллейбусная линия снизит пассажиропоток на автобусных маршрутах
Фото: Александр ИВАНОВ
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