В Мариуполе вновь появились троллейбусы

Троллейбус уже перевез первых пассажиров Фото: Александр ИВАНОВ

Впервые после завершения боевых действий в городе появились троллейбусы. Эти машины работают без проводов — с помощью автономного хода с запасом 20 км они ездят по маршруту ТФД-Драмтеатр. Прорабатывается вопрос установки зарядных станций на конечных остановках в разных частях города. Это необходимо для расширения географии работы троллейбусов без контактной сети. Об этом сообщил мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Специалисты планируют подготовить к работе еще 10 машин Фото: Александр ИВАНОВ

На данный момент в Мариуполе идут восстановительные работы тяговых подстанций трамвая.

Троллейбусы ходят по маршруту ТФД — Драмтеатр через проспект Металлургов и подземный переход Фото: Александр ИВАНОВ

Троллейбусы успешно прошли обкатку и уже перевезли первых пассажиров. Всего на маршруте работает четыре троллейбуса и один резервный. Автотранспортники планируют подготовить еще 10 машин.

В Мариуполе прорабатывается вопрос установки зарядных станций на конечных остановках Фото: Александр ИВАНОВ

— Напомню, в ходе боевых действий городской троллейбусный парк был практически полностью уничтожен обстрелами нацистов. Поэтому считаю, что наши специалисты справились на отлично, — отметил мэр города.

Новая троллейбусная линия снизит пассажиропоток на автобусных маршрутах Фото: Александр ИВАНОВ

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