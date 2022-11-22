Народный фронт в рамках проекта «Все для Победы» доставил помощь на передовую

Собранная Владимиром Машковым помощь доставлена по назначению

Грузы с необходимыми для фронта вещами регулярно прибывают в разные подразделения защитников Донбасса. Общероссийский Народный фронт продолжает свой проект «Все для Победы», в рамках которого россияне откликаются на открытые лидерами общественного мнения сборы на адресную помощь, поддержку военных.

Один из таких грузов, собранный актером, режиссером театра и кино Владимиром Машковым, прямо на передовой получили военнослужащие оперативной группы подразделения 204 стрелкового полка Народной милиции ЛНР.

— Наша помощь не только поддержит ребят, но и приблизит день нашей общей Победы – над злом, жестокостью и несправедливостью, — сказал амбассадор сбора Владимир Машков.

Владимир Машков

Представитель Народного фронта в ЛНР Анна Еременко рассказала, что бойцам полка передали квадрокоптеры, бронежилеты и каски, радиостанции, разгрузочные системы, тактические аптечки, обмундирование. И поскольку эти военнослужащие занимаются ремонтом военной техники, поэтому среди прочих вещей, необходимых на линии соприкосновения и быту, им привезли необходимые наборы инструментов.

Второй груз теплых вещей

— Мы доставили сбор в подразделение, которое занимается ремонтом военной техники. При этом мы привезли не только инструменты, но и обувь, дождевики, влагоотводящее термобелье – то, что нужно в условиях холода, а также средства для обустройства быта: бензопилы, генераторы и различные расходники, которые пригодятся для каждодневной работы, — добавила Еременко.

Военнослужащие очень обрадовались предоставленной помощи, говорят, что благодаря такой поддержке россиян, они обязательно одержат победу. Каждая вещь, по их словам, принесет пользу на фронте и поможет сохранить много жизней.

— Аптечка компактная, и при этом в ней много всего. Это необходимая и незаменимая помощь в полевых условиях, — сказал один из бойцов, перебирая медицинский набор.

Военнослужащий с позывным «Александр» примерял бронежилет.

— Сидит удобно и выглядит надежно, — вынес вердикт боец. — Спасибо за помощь. Нам это очень поможет.

Командир подразделения с позывным «44-й» отметил, что это не первая помощь Народного фронта.

Сумка фельдшера от Народного фронта

— Все, что вы привезли, имеет очень большую ценность на линии соприкосновения: бронежилеты, каски защитят личный состав от пуль, осколков, а теплые вещи согреют людей в блиндажах, — поблагодарил «44-й».

Необходимую помощь получили и военнослужащие 2-й бригады Народной милиции ЛНР. Народный фронт передал бойцам карематы и спальные мешки.

— Выражаю глубокую признательность и благодарность за то, что нам пришла гуманитарная помощь от представителей Народного фронта, - говорит начальник вещевого склада бригады Андрей Колодяжный. — В преддверии зимы, холодов это очень актуально. Именно в этот момент нашим бойцам это крайне необходимо. Вся гуманитарная помощь уже расписана, вся она распределена равномерно по подразделениям, каждое подразделение получит в полном объеме то, что им положено.

Ранее в Донбасс прибыл второй гумконвой Народного фронта – 24 грузовика с теплыми вещами, спальниками и другими предметами первой необходимости для военнослужащих, готовящихся к отправке на фронт. Все это приобретено на собранные совместно с блогером Юрием Подолякой средства.

Этот сбор, по данным Народного фронта, стал рекордным. Небезразличные жители перевели на счет почти 500 миллионов рублей.

За время существования проекта небезразличные люди перевели для героев-защитников Донбасса и мирных жителей уже больше трех миллиардов рублей. Об этом в ходе выступления на просветительском марафоне общества «Знание» заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Михаил Кузнецов на форуме общества «Знание»

— Это историческая цифра. Столько никогда не собиралось в такой короткий срок на гуманитарные цели, — отметил Кузнецов. — Миллион человек со всей России участвует, и порядка 300 тысяч человек стали делать это регулярно. Очень много людей, предлагают свое участие, всевозможную помощь, активно присоединяются «звезды», открываются сборы под конкретные нужды на фронте.

Михаил Кузнецов также рассказал несколько историй, которые показывают насколько необходима такая помощь. Один из примеров – врачи медицины катастроф, которые выезжают на места массовых обстрелов для помощи пострадавшим, и сами получают ранения, потому что боевики бьют по тем местам второй раз.

Дроны нужны на фронте

— Чтобы помочь им, нужно было привезти 300 бронежилетов. Наш сопредседатель, детский доктор Леонид Рошаль собрал за полторы недели необходимую на это сумму. И вот на днях доставили этот сбор, и врачи теперь защищены, — рассказал руководитель Исполкома Народного фронта.

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