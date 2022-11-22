В ЛНР запустили горячую линию для помощи военнослужащим, побывавшим в украинском плену

Юристы горячей линии проконсультируют граждан по интересующим их вопросам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике готовы прийти на помощь защитникам Донбасса, освобожденным из плена, а также семьям военнопленных. Об этом сообщила в ходе проведения брифинга в ЛИЦ уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Она отметила, что в последнее время самыми актуальными стали обращения от родственников военнослужащих, которые попали в плен, либо непосредственно самих бывших военнопленных.

- Соответственно, выделение нового направления работы нашей горячей линии просто стало ответом на ту потребность, которая возникла сейчас в обществе, - заявила омбудсмен.

По словам омбудсмена Виктории Сердюковой, бывшие военнопленные являются особо уязвимой категорией военнослужащих, нуждающихся в помощи. Фото: ЛИЦ

Уточнятся, что оказать поддержку данной категории граждан вызвался благотворительный фонд «Гольфстрим», работники которого в связи с обострившейся ситуацией и частичной мобилизацией граждан в РФ начали оказывать помощь также военнослужащим, в том числе военнопленным, которые были освобождены из украинского плена.

- Я знаю, что они сталкиваются со многими юридическими проблемами, а также их семьи сталкиваются с юридическими проблемами. Поэтому мы сейчас в рамках горячей линии открываем новое направление - это помощь семьям военнопленных и самим военнопленным, - рассказала глава регионального отделения Ассоциации юристов России в ЛНР, представитель фонда «Гольфстрим» Виктория Тютюнникова.

Сообщается, что за юридической помощью можно обратиться по следующим контактным номерам телефона: +38 072 (или +7959) 225 11 76; +38 072 (или +7959) 225 11 77; +38 072 (или +7959) 130 58 81.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что в Республике готовы к диалогу с Украиной по вопросу обмена военнослужащими. Этот вопрос требует оперативного решения, ведь многим из пленных солдат требуется срочная медицинская помощь, которая со стороны киевской власти им не предоставляется.

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