Регионы-шефы помогают ДНР обновить коммунальную технику

Большая партия техники передана в Мариуполь

Как только регионы брали шефство над городами и районами Республики, начиналась масштабная работа по всем направлениям – восстановление, гуманитарная помощь, отправка детей на отдых... Одно из важных направлении помощи — передача коммунальной техники, благодаря которой, в том числе и местные специалисты, восстанавливают дома, дороги, обеспечивают жителей водой, теплом и электричеством.

Новую технику встречают все чаще

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Эдуард Осипов заявил, что российские регионы передали подшефным городам и районам 576 единиц специализированной техники в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В их числе автовышки, мусоровозы, дорожные уборочные машины, тракторы и экскаваторы, автомобили для пассажирских перевозок.

Большая партия техники передана в Мариуполь

Коммунальная сфера в Республике развивается так активно, как никогда раньше. Последние восемь лет коммунальная техника в таких объемах не закупалось, а та, что имелась, нередко попадала под обстрелы украинских боевиков. Еще раньше, до 2014 года, украинские власти предпочитали обогатить свой карман, нежели вложить деньги туда, куда необходимо.

Люди говорят, что на дорогах все чаще встречаются новые машины, которые убирают обочины, мусоровозы и автовышки.

— Это вклад на годы вперед, ведь при должном уходе эта техника будет служить долго. Честно сказать, даже глаз радуется, когда видишь, что наши коммунальщики наконец-то работают в лучших условиях, — говорит дончанка Ирина Стефанова. — К слову, это героические люди. Коммунальщики Донбасса — наша гордость, ведь они во время боевых действий держат города в такой чистоте, что удивляются все гости, которые приезжают из других регионов. И так было все восемь лет.

Помощь не прекращается

Зачастую коммунальная техника передается большими партиями. Не так давно Мариуполь получил спецтехнику для служб жилищно-коммунального хозяйства: 48 автомобилей разного назначения - 23 мусоровоза, 13 бункеровозов, 2 самосвала, 2 манипулятора, топливозаправщик, ломовоз и другая техника. Также в город было доставлено 6 000 мусорных контейнеров.

Большая партия техники передана в Мариуполь

— Мариуполь продолжает налаживать мирную жизнь. При реализации мастер-плана города важно не только строить жилье и инфраструктуру, но и обеспечить бесперебойную работу служб жилищно-коммунального хозяйства, — отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин, комментируя поставку техники.

Важно, что помощь регионов в обновлении коммунальной техники в Республике не прекращается. Власти Камчатки сообщили, что поставит в подшефные Светлодарск и Мироновское цистерну для подвоза питьевой воды и дорожную машину.

— Мы уже доставили ряд гуманитарных грузов для того, чтобы помочь жителям, которые находятся в тяжелейшей ситуации в преддверии зимы без света, воды, тепла и постоянного снабжения продуктами жизнеобеспечения, — говорит глава региона Владимира Солодова.

Москва поможет с отопительным сезоном

Значительный вклад в улучшение коммунальной отросли Донбасса оказывает Москва. Во время своего визита в столицу России временно исполняющий обязанности Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным отопительный сезон, который проходит в тяжелых условиях.

По итогам встречи руководитель Республики сообщил, что для того, чтобы помочь в вопросе отопления, из столицы России в Донецк будут направлены 12 полностью укомплектованных всеми необходимыми средствами и техникой бригад по семь человек для обеспечения работы котельных и оперативного проведения ремонтных работ в городе.

Денис Пушилин в Москве провел встречу с Сергеем Собяниным

Ранее сообщалось, что в Донецк из Москвы уже доставлено 168 единиц грейдеров, самосвалов, фургонов, мусоровозов и других машин.

— От себя лично и от всех дончан выражаю слова огромной благодарности мэру Москвы, всей его команде, московскому штабу за ту работу, которая уже проведена и которая будет проводиться впредь, которые работают на объектах и осуществляют ремонт нашего поврежденного города, — отмечает мэр Донецка Алексей Кулемзин.

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