Не только ремонтируют, еще и оснащают: Как регионы-шефы помогают школам в ЛНР

Дети благодарны за помощь региону-шефу

Оренбургская область продолжает помогать подшефному Перевальскому району в Луганской Народной Республике. Регион передал школам района четыре компьютерных класса, а также мультимедийные проекторы и экраны для проведения занятий. Благодаря этой технике учебный процесс станет интереснее, а значит вовлеченность детей – возрастет.

Современную компьютерную технику доставили в четыре самые большие общеобразовательные учреждения района: перевальские гимназию № 1, средние школы № 3 имени Жени Кийковой, № 12 имени Геннадия Ширко и фащевскую среднюю школу № 24 имени воина-интернационалиста Виталия Минакова. В этих школах обучаются больше 300 детей.

Школы Перевальского района получили от Оренбургской области четыре компьютерных класса

Педагоги, ученики и их родители безмерно признательны за оказанную помощь.

— Мы благодарим Оренбургскую область за предоставленную компьютерную технику. Когда наши ребята выйдут на очное обучение с дистанционного, их будет ожидать современный компьютерный класс, оснащенный современной компьютерной техникой, мультимедийным проектором и мультимедийной доской. Спасибо огромное от всего Перевальского района! Мы безумно счастливы, — говорит директор Перевальской школы № 12 Ляна Алексеенко.

— Учителя, ученики, родители очень благодарят оренбуржцев за оказанную помощь! – говорит директор Фащевской школы № 24 Ольга Чмиркова.

Родители детей отмечают, что помощь, которую оказывает регион-шеф – дети чувствуют.

— Эта поддержка имеет огромное значение. Летом наши дети отдыхали в Оренбургской области, провели замечательные каникулы. Сюда приезжали строители, которые подготовили школы к 1 сентября, оснастили всем необходимым. Для детей это важно. Даже автобусы передавали для школ, — говорит жительница Перевальска Ирина Першина.

Школы Перевальского района получили от Оренбургской области четыре компьютерных класса

В подшефный район не единожды приезжал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он лично проверял ход работ, а также передавал технику и гуманитарный груз, собранный оренбуржцами.

— Автобус и две «Газели» направили в школы, чтобы детей перевозили с комфортом и в безопасности. Еще один переданный автобус будет перевозить спортсменов и творческую молодежь. Учитывая большую потребность в строительной технике, передали Перевальскому району бульдозер. Здесь много предстоит восстановить, построить, поэтому без дела он стоять не будет, — отметил Паслер во время одного из своих визитов.

Специалисты из Оренбурга и сейчас продолжают помогать подшефному району. Ведется работа сразу по нескольким направлениям. Идет восстановление домов, а также ремонт социальных объектов. В «Зоринской детской школе искусств» была установлена современная газовая котельная, а в котельной филиала «Комиссаровский Дом культуры» бригада строителей из Оренбурга окончили работы по замене твердотопливных котлов.

Коллектив и педагоги школы № 1 передали гуманитарную помощь в Донбасс

— Мы говорим им огромное спасибо за неравнодушное отношение к нашему району. Спасибо за помощь в такой нелегкой работе, — выражают благодарность сотрудники филиала и администрация поселка Комиссаровка.

Тем временем

В Миусинск прибыл гуманитарный груз из Башкортостана

В Миусинскую школу № 19 Луганской Народной Республики доставлен гуманитарный груз из школы № 1 с. Иглино Республики Башкортостан.

— В октябре этого года коллектив школы собрал посылку с гуманитарным грузом, в которой содержались книги программной художественной литературы на русском языке в количестве 400 наименований, настольные развивающие игры, шахматы, шашки, большой глобус для кабинета географии, канцелярские принадлежности для каждого ученика миусинской школы, — отметили в Минобразе Башкортостана.

Коллектив и педагоги школы № 1 передали гуманитарную помощь в Донбасс

Сотрудники школы № 1 рассказывают, что ими была организована благотворительная ярмарка среди учащихся.

— В роли казначеев также выступили сами учащиеся старших классов, они принимали непосредственное участие в закупке подарков для учеников и учителей подшефной школы, — говорят в образовательном учреждении.

Связь между двумя школами развивается на регулярной основе. Школа № 1 с. Иглино взяла шефство над Миусинской школой № 19. Регулярно оказывается необходимая педагогам и ученикам помощь.

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