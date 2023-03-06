На концерте в Кузбассе собрали 300 тысяч рублей

Благотворительный концерт собрал более 20 творческих коллективов региона и порядка 600 зрителей.

В кузбасском городе Прокопьевске прошел благотворительный концерт в поддержку бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Благотворительный концерт в Прокопьевске собрал более 20 творческих коллективов региона и порядка 600 зрителей. Среди артистов - и волонтеры, которые помогают ДНР.

Глава Прокопьевска Максим Шкаробейников пригласил на благотворительный концерт не только земляков, но и гостей из Донбасса, из шахтерского города-побратима Горловки. Юные горловчане в эти февральские дни участвовали во Всероссийском турнире по самбо памяти бойца Росгвардии, погибшего при выполнении воинского долга, Владимира Никитина. Год назад, в первые дни спецоперации на Украине, он ценой жизни спас семерых своих товарищей.

- У меня, у ребят были слезы на глазах, когда мы ощутили такую поддержку Донбасса со стороны сибиряков, - поделился своими эмоциями с «КП» тренер горловских самбистов Зейнур Гусейнов. - К нам вообще здесь повышенное внимание.

Присоединившись к благотворительному концерту, юные спортсмены из Донбасса вместе со своим тренером купили ткань для пошива маскировочных халатов и флисовых кофт.

- Ткань передадут солдатам на передовую. Вместе с другой гуманитарной помощью, - сказал юный самбист Александр. - Пусть это будет наш теплый привет бойцам.

Всего организаторы концерта от реализации билетов собрали более 300 тысяч рублей.

С начала спецоперации на Украине жители Кузбасса через социальные и волонтерские организации муниципалитетов передали жителям Донбасса порядка двух с половиной тысяч тонн гуманитарной помощи, из них более 1700 тонн только для жителей Горловки.

Очередная партия гуманитарной помощи из Кузбасса в ДНР была отправлена 24 февраля. В посылке - три тонны меда от кузбасских пчеловодов и 1000 блиндажный свечей. Днем ранее, 23 февраля, бизнесмен из Анжеро-Судженска Юрий Тарасенко вместе с друзьями собрал для солдат и жителей Донбасса 850 тонн стройматериалов, продуктов питания и одежды. Мужчина с товарищами сам, на своем автомобиле с прицепом повез груз в Донбасс.

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев:

- Связь между Кузбассом и Донбассом крепнет с каждым днем. На новых территориях работают наши врачи. Осенью минувшего года в Горловке кузбасские художники представили свои лучшие полотна, большинство из которых было передано в дар местному музею изобразительных искусств. Дети Донбасса летом приезжали на оздоровление в наши санатории. Обмениваются опытом учителя, промышленники. Дальше наша дружба будет только крепнуть, ведь теперь мы живем в одной стране, в одной России!