Посмотришь и сразу понимаешь - почему иначе и быть не могло

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин с интересом крутит ручку пулемета на тачанке. В следующем зале главный разведчик страны проходит мимо тяжелобрового бюста дедушки Ленина. Из динамиков раздается оригинальная запись прижизненного выступления Ильича. За очередным поворотом интересующаяся улыбка Сергея Евгеньевича сменяется задумчивостью. На стенах - прорванные автоматными очередями дорожные указатели «Донецк». В витрине - западные ракетницы вместе с пробитыми пулями бронежилетами ВСУ. А вот обгоревшая кукла и хвост натовского снаряда…

В Музее современной истории России собрали и представили комплексную выставку об истории Донбасса - со времен Новороссии до наших дней. С 2017 года музейщики ездили в горячий регион, чтобы комплектовать фонды. Бросили клич и по другим российским музеям. Все-таки Донбасс исторически связан со многими российскими областями. Удалось собрать свыше 300 экспонатов - фотографии, документы, плакаты, картины, мультимедиа-проекты. Авторы выставки говорят: «Задались целью показать правду».

Закономерный вопрос: не рано ли заниматься обобщениями? СВО хоть и идет по плану, но текущую фазу никак не назовешь «спокойной». Может быть, сейчас не до истории?

- Нам очень важно всем вместе посмотреть, что такое Донбасс. Достать из музейных хранилищ общие наши сокровища, уникальные экспонаты. Ведь у нас общая культура, общая история и традиции, - отвечает министр культуры РФ Ольга Любимова.

Строго говоря, выставка приурочена к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Всего семь разделов, которые освещают культуру, экономическое развитие и политические реалии разных эпох. Как Донбасс стал индустриальным гигантом, кто основывал города и вершил исторические события, - обо всем вещают экспонаты и сопроводительные тексты. К выставке подготовлены интерактивная карта освоения региона и мультимедийная инсталляция развития Юзовки - первое название Донецка - от промышленного поселения до крупного города.

- Чтобы сохранить память для потомков, нужно, как советские музейщики в годы Великой Отечественной, уже сейчас собирать предметы и материальные свидетельства эпохи. Проходя по залам выставки, мы понимаем, почему не могло быть иначе, почему не могло быть мысли об ином выборе, почему Донбасс - это сердце России, - резюмировал замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

СКАЗАНО

Сергей Нарышкин.

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин:

- Жители Донбасса сделали исторический выбор: выступили против диктатуры украинского национализма. За этим выбором наша общая судьба и многовековая история. Там, в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, пишется новейшая история России. Отстаивается право нашей страны и народа на свободное и достойное будущее. Эта выставка является убедительным свидетельством того, что у Донбасса и России общий исторический путь».

КОНКРЕТНО

В Москве выставка работает до 28 мая. После столицы экспозиция отправится в небольшое «турне» по стране. В планах остановки в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Вологде - в исторических парках «Россия - моя история». И далее - на территорию Донбасса.