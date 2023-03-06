Мы все за свою страну

Геническ. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) после концерта пообщался с мобилизованными бойцами, которые защищают рубежи в Херсонской области.

Ежедневно жители разных городов РФ отправляют в зону военных действий письма и посылки, а деятели культуры дают концерты не только на освобожденных территориях, но и прямо на передовой.

Поддержка армии всегда была вековой народной традицией России.

И сегодня россияне искренни в своем желании подбодрить наших ребят, участвующих в специальной военной операции. Ежедневно из разных уголков России и даже из-за рубежа приходят вести об очередной прошедшей акции, флешмобе, о высказанных словах солидарности, веры и надежды на скорейшее достижение победы. Школьники пишут на фронт трогательные письма и мастерят своими руками подарки для солдат, общественные организации с помощью бизнеса собирают гуманитарные грузы, представители культуры организовывают концерты прямо на передовой. Даже российские пенсионеры не остаются в стороне - вяжут для солдат теплые вещи и отправляют им посылки с продовольствием.

НЕ МОЖЕМ ПО-ДРУГОМУ!

Особенно ярко и масштабно свою поддержку выражают творческие люди страны. Большие концертные туры призваны показать, что артисты едины со своей страной и народом в борьбе с националистическими проявлениями со стороны киевского режима.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) неоднократно приезжал с концертами в освобожденные регионы. Со своим шоу исполнитель хита «Я русский» выступал в Мариуполе, Луганске и Херсонской области. А на мероприятии в ЛНР он записал голоса местных жителей - гостей концерта.

- Возникла идея сделать так, как не делал никто. Я хотел привлечь к записи людей, которые будут на моем концерте, чтобы в аудиозаписи навсегда были зафиксированы, увековечены их голоса, - объяснил музыкант.

Недавно SHAMAN выступил перед мобилизованными на военной базе в Херсонской области:

- Офицерам и рядовым очень важна поддержка всех нас. Для меня да и для всей страны они - настоящие герои. Каждому из них пожал руку и поблагодарил за службу. Мы вместе спели «Я русский», сфотографировались на память и записали видеоприветы их родным.

По словам исполнителя, военные сделали ему незабываемый подарок - устроили в честь гостя залп из десятка орудий.

По словам музыканта Александра Маршала, он поддержал спецоперацию, потому что «даже мысли о фашистской идеологии не должно быть на планете Земля». Он и сам хотел участвовать в СВО, но его отговорили из-за возраста.

- Тоже хотел пойти, я же служил три года в армии. А мне сказали: «Тебе 65 лет уже». Приходится только концерты давать. Недавно отправил ребятам автобус, им было не на чем перевозить вещи. У них две машины попали под удар. Как я могу по-другому? - признался он.

Певица Вика Цыганова не только давала концерты раненым, но и продала дом, чтобы поддержать спецоперацию. Вырученные деньги перечислила военным в зоне СВО. У нее некоторое время жили беженцы из Одессы.

Сбором и отправкой гуманитарной помощи в Донбасс занимается заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Она регулярно выступает перед жителями новых регионов и ранеными в госпиталях.

- Я помню глаза детей Донбасса, ездила туда в 2015 году. Меня там тогда поразили... седые дети. Не знаю, что нужно было пережить ребенку, чтобы поседеть. Эти фотографии всегда со мной, - вспоминает Ольга.

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посвятил несколько песен участникам спецоперации и не раз выступал в зоне СВО.

- Те, кто уехал, что они там ищут? Свободу? Как человек может быть свободен там, где неинтересен твой язык, твоя культура, твоя история? Получается, они там только для того, чтобы защитить свои вложения. Такое чувство, что многие люди, уезжая, становятся холопами глобального мира, - публично высказал свое мнение рок-музыкант.

Спецоперацию поддержали многие российские музыканты, актеры и ведущие, среди которых Вадим Самойлов, Олег Газманов, Оскар Кучера, Юта, Владимир Пресняков, Николай Басков, Григорий Лепс, Юлия Чичерина, Яна Поплавская, Виктория Тарасова, Денис Майданов, Юлия Барановская и другие.

Военнослужащие с большой теплотой и благодарностью отзываются обо всех проявлениях внимания и поддержки со стороны земляков.

- Вы знаете, помощь важна не только как материальная, но и для нас просто поддержка духовная, это поднимает боевой дух. За каждую вещь, за каждое письмо, за каждый концерт мы очень благодарны всем. Будем вместе идти к одной общей победе, - говорят бойцы.